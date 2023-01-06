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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Befane di Puglia, fra ieri e oggi: a Grottaglie quella del poliziotto Martina Franca: festa della befana nel centro storico e calata dei Magi

6 Gennaio 2023
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Grottaglie: con inizio alle 16, per iniziativa del sindacato SAP, bla befana del poliziotto (locandina home page).

—–

Stralcio del comunicato diffuso dalla federazione speleologica pugliese:

Si comincia con il Gruppo Grotte Grottaglie che farà felici i bambini di Villa Castelli in Piazza Municipio alle 16:30.
A San Giovanni Rotondo, lo Speleo Club Sperone calerà la propria Befana alle 18:00 al Chiostro di Pozzo Cavo.
Doppio appuntamento organizzato dal Gruppo Speleologico Vespertilio, alle 12:00 a Bari sul sagrato di Santa Croce e alle 20:00 alla Cattedrale di Gravina in Puglia.
Infine a Ceglie Messapica in Piazza Plebiscito alle 18:00 toccherà al Gruppo Speleologico ‘Ndronico che incanterà grandi e piccini.
Un ricco calendario di appuntamenti reso possibile grazie alla grande voglia degli speleologi di mettere a disposizione delle comunità cittadini la propria “arte” acquisita in anni di ricerche nel buio del sottosuolo.

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Di seguito il comunicato:

𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐁𝐄𝐅𝐀𝐍𝐀
6 gennaio – dalle ore 18,30
️                                                     𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀 ️
Pronti ad incontrare la Befana ?
Allora non vi resta che venire venerdì 6 gennaio
a 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀 ;
dalle ore 18,30 nel centro storico, incontrerete le “Befane Trampoliere” che regaleranno caramelle e cioccolatini a tutti i Bimbi, ed ancora spettacoli di Magia, di Bolle Giganti, Giocoleria, Hula Hoop,Acrobatica Aerea, Teatrino di Marionette e per la sorpresa dei più piccoli … l’Orsacchiotto Gigante, per un pomeriggio magico e strabiliante.
L’evento è organizzato da
𝗟𝗔𝗕 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜 di Concetta Renna e promosso dal
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗔 – 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶, 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼.

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