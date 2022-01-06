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3 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo

6 Gennaio 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla 8 di domani, 7 gennaio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia meridionale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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