Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla 8 di domani, 7 gennaio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia meridionale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.