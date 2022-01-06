rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Gioia del Colle: progetto di struttura pressostatica per un impianto sportivo, il migliore nella graduatoria regionale In arrivo finanziamenti

6 Gennaio 2022
Screenshot 20220106 062047

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

In riferimento ad un avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi delle Amministrazioni comunali, il comune di Gioia del Colle si è classificato al primo posto nella graduatoria pubblicata, attraverso una proposta progettuale valutata come la migliore tra le 46 candidate all’ammissione a beneficio.

È in arrivo, quindi, un finanziamento di 100.000 euro che, integrato da 50.000 euro di risorse comunali, permetterà la realizzazione di una struttura pressostatica in via Benagiano.

Dopo i recenti lavori di riqualificazione che hanno portato alla sostituzione integrale della pavimentazione in erba sintetica, il punto sport di via Benagiano sarà trasformato in un impianto di ultima generazione, che consentirà la pratica di discipline sportive come calcio e tennis al chiuso.

C’è grande soddisfazione per questo nuovo finanziamento ottenuto e soprattutto per il gradimento ricevuto dalla nostra proposta progettuale, risultata prima nella graduatoria relativa all’avviso pubblico – dichiara il sindaco Giovanni Mastrangelo –. Grazie alle risorse in arrivo, andremo ad impreziosire il patrimonio delle strutture sportive comunali con un impianto all’avanguardia, moderno, funzionale ed accessibile. Ringrazio il vicesindaco Giuseppe Gallo per aver fortemente creduto in questo progetto, che ci ha permesso di ricevere un altro importante finanziamento per lo sport gioiese”.

La riqualificazione dell’intera area sita in via Benagiano e gli interventi di manutenzione straordinaria in corso al PalaCapurso e al PalaKouznetsov sono la dimostrazione tangibile della grande attenzione rivolta da questa Amministrazione ai bisogni e alle esigenze di tutte le realtà sportive gioiesi – precisa il vicesindaco Giuseppe Gallo -. Con questo finanziamento porteremo a compimento un progetto bellissimo, che regalerà alla cittadinanza il primo impianto sportivo dove poter praticare calcio e tennis al chiuso”.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione