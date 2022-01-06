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Canosa di Puglia, anziano in arresto cardiaco salvato da “Lucas” Storia a lieto fine dell'Epifania

6 Gennaio 2022
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Di Martino Abbracciavento:

Storia a lieto fine dell’Epifania a Canosa di Puglia, dove un 82enne è stato salvato dal tempestivo intervento di medici e infermieri e grazie all’utilizzo di “Lucas”, il massaggiatore automatico esterno in dotazione alla postazione di emergenza della cittadina della Bat. «La scorsa notte un uomo è presentato in arresto cardiaco- racconta l’Asl Bt-. Il personale in servizio è riuscito a stabilizzarlo, poi è stato trasferito, vigile e cosciente, all’ospedale Bonomo di Andria. Il servizio coordinato dal dottor Donatello Iacobone è l’unico della regione ad avere su tutti i mezzi e nelle postazioni fisse device salvavita avanzati come il massaggiatore automatico esterno».


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