Quella dell’Epifania è stata una notte da lupi in Puglia. Soprattutto in zona centromeridionale della regione. Temperature rasenti lo zero in valle d’Itria e vento forte, con raffiche stimate, in territorio di Martina Franca, fino a 75 chilometri orari (velocità media 40 all’ora). Ma a Roca, nel leccese, non lontano dalla fascia adriatica, le raffiche sono state stimate a livello di 84 chilometri orari. Alcune zone del nord Salento alle prese con il nevischio ieri sera. Nel tarantino, da ieri pomeriggio, oltre cento interventi dei vigili del fuoco. Zona occidentale della provincia prettamente ma non solo, per alberi caduti e altri danni. Oggi, fino a pomeriggio-sera, codice arancione per vento fino a burrasca forte e mareggiate: riguarda Salento, tarantino e valle d’Itria con parte del sud barese. Codice giallo per le altre zone della regione.