Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Da venerdì 5 dicembre a domenica 7 dicembre, il Cinema-Teatro ‘Paolo Grassi’ di Cisternino ospiterà la 9^ Conferenza Internazionale per la costituzione delle reti de “I Borghi più belli nell’area del Mediterraneo”, promossa e realizzata da Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Legalità, Comune di Cisternino, Club de “I Borghi più belli d’Italia” e Politecnico di Bari. La Conferenza sarà dedicata al tema “Lo spopolamento nei borghi è irreversibile?”.

I lavori cominceranno nel pomeriggio di domani (ore 16.30) con il saluto delle Autorità e la presentazione delle delegazioni dei Paesi esteri partecipanti. A seguire il panel dedicato a “I borghi più belli del Mediterraneo, tra esodo e contro-esodo”, con relatori Elisa Di Giovanni (CNR Istituto Studi sul Mediterraneo) e Fiorello Primi (Presidente de “I Borghi più belli d’Italia”).

La giornata di sabato 6 dicembre si articolerà in diverse sessioni.

Nella sessione mattutina (inizio ore 9.30) sono previsti tre momenti di approfondimento.

Il primo, dedicato a “I dati dello spopolamento e le buone pratiche per contrastarlo nei borghi più belli d’Italia”, sarà coordinato da Donato Baccaro (Presidente del Consiglio Comunale di Cisternino). Tra i relatori, Emanuele Frontoni (Università di Macerata) e Markus Maurmair (Consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia e membro del Direttivo de “I Borghi più belli d’Italia”)

A seguire la tavola rotonda sul tema “Che fare?”. Relazioneranno, tra gli altri, Vincenzo Santoro (Responsabile ANCI Piccoli Comuni), Alessandra Bonfanti (Segretaria Generale di Human Foundation e Membro del Comitato tecnico scientifico de “I Borghi più belli d’Italia”) e Franco Cuccureddu (Assessore al Turismo, Artigianato, Commercio della Regione Sardegna).

Il terzo panel, dal titolo “Lo spopolamento nelle nazioni del Mediterraneo”, sarà coordinato da Monica Gillocchi (Comunicazione e Relazioni internazionali de “I Borghi più belli d’Italia”). Tra i relatori: Arijana Budimlic (Responsabile del Turismo presso il “Centro per la Cultura e il Turismo” del Comune di Cazin – Bosnia), Alen Zulić (Direttore del Parco Nazionale bosniaco di Una), Enrique Pueyo (Sindaco di Ainsa – Spagna), Elia Brusadelli (Vice-sindaco Borgo di Muggio (Comune di Breggia – Svizzera), Radhouan Khallouki – Sindaco di Shoul À Salé (Tunisia) e Maissail Mohamed – Sindaco di Ighzrane À Ribat Khir (Tunisia).

Nella sessione pomeridiana si susseguiranno tre tavoli tematici.

Il primo sarà dedicato al tema “Obiettivo ricrescita: i semi della tornanza e della restanza”, con il coordinamento di Mariangela Turchiarulo (Docente di Architettura Politecnico di Bari) e gli interventi, tra gli altri, di Francesco Zaccaria (Sindaco di Fasano) e Marianna Calia (Università degli Studi della Basilicata).

Il secondo tavolo, intitolato “Dalla snai alla psnai: le aree interne un valore per l’Italia”, sarà coordinato da Antonio Luna (Comitato Scientifico de “I Borghi più belli d’Italia”) e ospiterà le relazioni di Federica Moccia (Gruppo di Coordinamento Forum Disuguaglianza e Diversità), Carlo Lallo (Centro di ricerca sulle Aree Interne e gli Appennini) e Magda Antonioli (Università Bocconi di Milano).

Il workshop conclusivo, dedicato al tema “Lo spopolamento nei borghi è irreversibile?”, vedrà un confronto tra tutte le delegazioni nazionali e internazionali presenti alla Conferenza.

La tre giorni si concluderà domenica 7 dicembre con una visita guidata in Valle d’Itria che farà tappa nei comuni di Alberobello, Locorotondo, Ostuni e Cisternino.

Il programma completo dell’iniziativa è consultabile sul sito web del Comune di Cisternino all’indirizzo https://comune.cisternino.br.it/documenti/3479483/9-conferenza-borghi-piu-belli-mediterraneo.