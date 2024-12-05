Di seguito il comunicato:



Il British Council, l’organizzazione internazionale del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative, in occasione del 90° anniversario della sua fondazione, ha presentato English Language Evolution, una raccolta di 90 parole inglesi influenti che hanno segnato gli ultimi nove decenni. La selezione riflette i principali sviluppi sociali, culturali, tecnologici, politici e ambientali che hanno plasmato la lingua inglese dal 1934, anno di fondazione del British Council, al 2024.

L’identificazione delle 90 parole è avvenuta attraverso un processo che combina metodi computazionali e la curatela di esperti, come la dott.ssa Barbara McGillivray, esperta di linguistica computazionale e digital humanities, nonché docente al King’s College di Londra. “Termini come e-book o doomscrolling mostrano chiaramente quanto la tecnologia abbia cambiato le nostre vite. Ma non è solo la tecnologia a influenzare la lingua: anche i cambiamenti sociali e culturali giocano un ruolofondamentale. Parole come intersezionalità (intersectionality) e soffitto di vetro (glass ceiling) riflettono importanti conversazioni su uguaglianza e rappresentazione, contribuendo al cambiamento mentre lo descrivono“, spiega Barbara McGillivray.

Dallo slang ai neologismi,fino ai cambiamenti di significato delle parole, il linguaggio è specchio del nostro mondo in continua trasformazione. L’elenco del British Council rimanda a temi come l’ascesa dell’inglese come lingua globale, l’impatto della scienza e della tecnologia sulla lingua, l’intersezione tra intrattenimento e lingua, uguaglianza, diversità e inclusione, l’impatto del COVID-19 sulla lingua inglese, sia su quella che parliamo che su quella che insegniamo.

Punti salienti dell’elenco di 90 parole