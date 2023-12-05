Tweet di Nino Cartabellotta, Gimbe:
Solo il 7,4% degli over 80 ha fatto richiamo vaccino COVID19. Al sud quasi nessuno
E nell’ultimo mese circa 900 decessi, quasi tutti 80+ anni.
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