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Corona virus: vaccino, tra gli anziani al sud “quasi nessuno” ha fatto il richiamo. Puglia sotto la media nazionale Gimbe: nell'ultimo mese in Italia quasi novecento morti in gran parte ultraottantenni

5 Dicembre 2023
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Tweet di Nino Cartabellotta, Gimbe:

Solo il 7,4% degli over 80 ha fatto richiamo vaccino COVID19. Al sud quasi nessuno
E nell’ultimo mese circa 900 decessi, quasi tutti 80+ anni.

 


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