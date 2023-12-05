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Brindisi: mai mollare, mai guardarsi indietro. Testimonianza dallo sport paralimpico a scuola "Citius Altius Fortius"

5 Dicembre 2023
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Di seguito il comunicato:

Il 4 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, presso la Scuola secondaria di primo grado Kennedy si è tenuto l’incontro dal titolo “Citius Altius Fortius: mai mollare mai guardarsi indietro. Testimonianza dallo sport paralimpico”. In questo incontro si è discusso del diritto delle persone disabili di avere pari opportunità di inclusione dal punto di vista sociale, e soprattutto dal punto di vista sportivo. All’incontro, moderato dal Prof. Andrea Piccinno, docente di Scienze Motorie e Sportive del suddetto istituto, hanno preso parte la Dirigente Scolastica dell’IC Casale dott.ssa Mariavittoria Caprioli, l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Lidia Penta, il Presidente del Comitato Paralimpico della Regione Puglia, Giuseppe Pinto, il Coordinatore provinciale di educazione fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale Prof. Vito Attorre e il Cap. Piero Rosario Suma, capitano del Ruolo d’Onore dei Carabinieri , atleta paralimpico campione italiano di getto del peso e lancio del disco, medaglia d’argento del lancio del giavellotto, vice campione di Parabadminton nel doppio, premiato come Atleta dell’anno nel 2023 da parte di ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo), che ha condiviso la sua esperienza di atleta e alcune riflessioni con la partecipazione degli alunni sul tema della disabilità nello sport.

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