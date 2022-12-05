Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 193
Provincia di Bat: 54
Provincia di Brindisi: 78
Provincia di Foggia: 81
Provincia di Lecce: 260
Provincia di Taranto: 51
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 1
16.303
Persone attualmente positive
225
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.536.480
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 501.455
Provincia di Bat: 131.905
Provincia di Brindisi: 149.291
Provincia di Foggia: 218.038
Provincia di Lecce: 329.061
Provincia di Taranto: 210.667
Residenti fuori regione: 16.409
Provincia in definizione: 5.252