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Puglia: 1562078 positivi a test corona virus, incremento di 725 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 dicembre 2022

725

Nuovi casi

10.998

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 193
Provincia di Bat: 54
Provincia di Brindisi: 78
Provincia di Foggia: 81
Provincia di Lecce: 260
Provincia di Taranto: 51
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 1
16.303

Persone attualmente positive

225

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.562.078

Casi totali

13.281.015

Test eseguiti

1.536.480

Persone guarite

9.295

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 501.455
Provincia di Bat: 131.905
Provincia di Brindisi: 149.291
Provincia di Foggia: 218.038
Provincia di Lecce: 329.061
Provincia di Taranto: 210.667
Residenti fuori regione: 16.409
Provincia in definizione: 5.252

 

 

 

 

 

 

 


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