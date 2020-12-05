Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 5 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.119 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.884 casi positivi: 629 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia BAT, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 832.380 test.

16.704 sono i pazienti guariti.

44.160 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 62.552, così suddivisi:

24.385 nella Provincia di Bari;

7.140 nella Provincia di Bat;

4.492 nella Provincia di Brindisi;

14.164 nella Provincia di Foggia;

4.666 nella Provincia di Lecce;

7.294 nella Provincia di Taranto;

400 attribuiti a residenti fuori regione;

11 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/BiERM