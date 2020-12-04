Di Nino Sangerardi:

Il presidente Giuseppe Conte e consiglio dei ministri(M5S-PD-LEU) hanno approvato,salvo intese, il disegno di Legge “Bilancio previsione dello Stato anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021-2023”. Provvedimento che deve essere ratificato,da Camera e Senato, entro il 31 dicembre 2020. Consta di ben 228 articoli. Il numero 168 ha per oggetto l’Eipli. C’è scritto : “ visto il particolare contesto aggravato dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento dell’emergenza Covid 19 pare opportuno e ispirato a principi di economicità del controllo pubblico,evitare all’Ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di quello con contratto in scadenza,prorogando i contratti a tempo determinato esistenti fino al 30.06.2021 al fine di consentire il termine dell’iter di costituzione della nuova società. Sarà quest’ultima a definire i fabbisogni nel rispetto delle normative vigenti”.

Dunque si sceglie l’ulteriore rinvio per la formazione del sodalizio in capo all’Eipli. Sigla che vuol dire ente per lo sviluppo e irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia,istituito dal Capo provvisorio dello Stato con atto n.281 del 1947,a conduzione commissariale dall’anno 1979, sede legale in Bari.

Nel corso dell’anno 2011 con decreto Legge viene soppresso e posto in liquidazione.Tutt’oggi,inizio dicembre 2020, risulta gestito da commissari straordinari in attesa della realizzazione di “ una società formata dallo Stato e partecipate” : non è dato sapere se quest’ultime sono le Regioni o imprese private.

Il 20 settembre 2017 il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Maurizio Martina(PD) proroga di un anno al Dr. Antonio Lerario,dirigente Servizio Controlli della Regione Puglia, l’incarico di commissario dell’Eipli.

In data 5 ottobre 2018 il Ministro delle Politiche agricole forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio(Lega Salvini) designa nuovo commissario il Dr. Antonio Altomonte,commercialista di Potenza “ dal cui curriculum vitae si evincono i requisiti professionali e le esperienze acquisite utili a ricoprire la suddetta carica”.

A fine 2019 il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova(Italia Viva,gruppo politico fondato dal senatore Matteo Renzi,ex Pd) dall’elenco di candidati che hanno partecipato al bando pubblico nomina l’ennesimo commissario nella persona della Dr.ssa Antonella Guglielmetti,residente a Domodossola(Piemonte),commercialista,il 27 aprile 2017 inserita dal Governo guidato da Matteo Renzi(Pd) nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane spa con scadenza dicembre 2019.

La mansione del commissario Guglielmetti termina a fine anno 2020.

Eipli gestisce otto dighe,quattro traverse idriche,le sorgenti del Tara e centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione con una capacità potenziale di accumulo regolazione e vettoriamento pari a un miliardo di metri cubi d’acqua ogni anno. Fornisce all’ingrosso acqua non trattata per usi potabili a Acquedotto Pugliese spa,Acquedotto Lucano spa, Consorzio Jonio Cosentino in Calabria, per usi irrigui a nove Consorzi di bonifica nelle Regioni Basilicata,Campania e Puglia e per usi industriali all’ex Ilva-Arcelor Mittal Italia,Acquedotto Pugliese spa e altri utenti minori.

Dulcis in fundo, si vocifera di una debitoria nella misura di circa 70 milioni di euro.