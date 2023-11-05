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6 Maggio 2026
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Team Altamura al comando Calcio serie D girone H

5 Novembre 2023
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Decima giornata nel campionato di calcio di serie D girone H. Tra le partite odierne Casarano-Angri 3-0, Fidelis Andria-Santa Maria Cilento 5-0, Gelbison-Città di Gallipoli 2-0, Gravina in Puglia-Città di Fasano 4-1, Manfredonia-Matera 1-3, Nardò-Bitonto 3-0, Palmese-Paganese 2-0, Rotonda-Barletta 0-2, Team Altamura-Martina 1-0. In classifica Team Altamura 20 punti; Città di Fasano 19; Casarano, Fidelis Andria, Gelbison, Matera, Nardò 17; Barletta, Martina 16; Paganese 14; Santa Maria Cilento 12; Angri 11; Rotonda 10; Gravina in Puglia 9; Bitonto, Manfredonia 8; Città di Gallipoli, Palmese 6.

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