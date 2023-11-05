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L’avvocato di Martina Franca, i quattro di Locorotondo, gli altri pugliesi fra i 2368 italiani alla maratona di New York Oggi la corsa

5 Novembre 2023
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Enrico Pellegrini, terza partecipazione.

Screenshot 20231105 214153L’avvocato di Martina Franca (foto accanto, selfie al trentesimo chilometro) non è andato certo a  tentare il podio della corsa ma a mettere alla prova se stesso nella maratona più celebre del mondo.

Così come il suo concittadino Martino Caroli, dipendente di un’azienda, e come i quattro di Locorotondo, anch’essi partiti dunque dalla valle d’Itria. La Puglia ha dato oggi anche altri corridori alla maratona di New York, nell’ambito di una pattuglia italiana composta da 2368 atleti, il secondo gruppo più numeroso, con prospettive le più svariate, compresi naturalmente quelli che sono in America con l’aspettativa del risultato nella competizione di atletica. La maratona, con circa 55mila partecipanti, si è disputata oggi nel pomeriggio italiano.

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