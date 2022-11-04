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Asl Bari, oggi affidamento di un ambulatorio ad Admo Puglia Donazione di midollo osseo

5 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

La ASL di Bari ha acquistato un nuovo ambulatorio mobile che servirà a reclutare potenziali donatori di midollo osseo in tutta la Puglia. Il mezzo sarà affidato all’ADMO regionale ( l’Associazione Donatori Midollo Osseo) in accordo con i servizi trasfusionali di riferimento sulla base di una convenzione sottoscritta tra la Asl Bari e l’associazione, dopo l’approvazione del progetto a febbraio 2022 da parte della Giunta della Regione Puglia.

 

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 10 presso l’ex CTO a Bari (lungomare Starita,6), si terrà la consegna ufficiale dell’ambulatorio. Parteciperanno Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, consigliere regionale, Antonio Sanguedolce, direttore generale Asl Bari, Antonella Caroli, dirigente Servizio Strategie e Governo Assistenza Territoriale della Regione Puglia, Donata Mininni, direttore del Registro regionale Donatori Midollo Osseo, Angelo Ostuni, direttore di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari, Rita Malavolta, presidente Admo nazionale, e Maria Stea, presidente Admo Puglia.


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