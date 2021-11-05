La Puglia è area gialla nella mappa Ecdc dell’Unione europea. Il corona virus lascia prefigurare la quarta ondata, con situazione attuale particolarmente difficile nei Paesi dell’est europeo. L’Italia, in cui la Basilicata è fra le poche zone europee in verde, non ha alternative all’estrema attenzione in una fase in cui il timore è quello di altri cinquecentomila morti in Europa entro febbraio 2022 per la pandemia.