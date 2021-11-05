rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Corona virus: mappa Ue, la Puglia è in giallo. Quarta ondata: si teme mezzo milione di morti in Europa i prossimi quattro mesi Ecdc, la Basilicata zona verde: quasi un'oasi

5 Novembre 2021
IMG 20211105 055309

La Puglia è area gialla nella mappa Ecdc dell’Unione europea. Il corona virus lascia prefigurare la quarta ondata, con situazione attuale particolarmente difficile nei Paesi dell’est europeo. L’Italia, in cui la Basilicata è fra le poche zone europee in verde, non ha alternative all’estrema attenzione in una fase in cui il timore è quello di altri cinquecentomila morti in Europa entro febbraio 2022 per la pandemia.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione