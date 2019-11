Esplosione in un edificio disabitato nella notte: un pompiere disperso

Non è Puglia ma quanto accaduto in provincia di Alessandria nella notte è di una gravità tale da meritare grande attenzione in tutta Italia. Talvolta anche gli eroi piangono.

Tweet dei vigili del fuoco:

Quargnento (Al), esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due vigili del fuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere.