Di seguito il comunicato:

Una stagione imponente (e ancora work in progress…), accompagnata da un hashtag: #aspettandoi50anni che caratterizzerà l’importante percorso di avvicinamento a un traguardo di grande prestigio: il mezzo secolo di attività del Teatro Nuovo, sempre più punto di riferimento culturale della Valle d’Itria e dell’intera regione.

Una programmazione, ideata dalla Direttrice artistica, l’avv. Rosanna Pantone, che conferma la vocazione dello storico teatro martinese, quella di proporre grandi eventi (insieme alle immancabili matinée per i ragazzi e agli incontri culturali nella saletta “Franco Punzi”) per venire incontro ai gusti di una platea sempre più numerosa ed esigente.

IL CARTELLONE MESE PER MESE

Si parte ad ottobre con tre appuntamenti di altissimo livello. Si apre il 17 con Debora Villa in “Viva le Donne”, evento speciale per il 30° Anno del Festival del Cabaret – Anno del Sorriso. Il 23 ottobre il ritorno al “One man show” dell’attore e regista Maurizio Di Pierro con “Vado a fare 2 passi” per la regia di Carlo Dilonardo e il 25 ottobre arriva il fenomeno del web e della divulgazione, il prof. Vincenzo Schettini con “La Fisica della Musica“, un sorprendente viaggio tra scienza e musica.

Novembre è il mese dei grandi omaggi. Il 7 arriva l’attore, comico e show man, Francesco Paolantoni con “Salotto Paolantoni” insieme ad Arduino Speranza, il 19 novembre uno dei più bravi e amati attori italiani, Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo“, un toccante omaggio al grande Maestro, Eduardo De Filippo. Il 21 novembre il giornalista Andrea Scanzi con il suo spettacolo “Ora o Mai Più” e il 22 novembre il grande omaggio ad Adrano Celentano: “Il Ragazzo della Via Gluck“.

Un dicembre da tutto esaurito. Si comincia il 7 con l’Harlem Gospel Choir in un tributo a Whitney Houston e Tina Turner, si prosegue il 12 dicembre con un bravissimo attore e conduttore, Paolo Conticini ne “La Prima Volta – Atto Secondo“. Gran finale di anno con tre eventi cult: il 20 dicembre con un altro volto notissimo del panorama cinematografico italiano, l’attore e regista Edoardo Leo con “Ti racconto una storia – Letture semiserie e tragicomiche“, il 22 dicembre il “Gran Galà della Comicità, altro evento promosso per celebrare i 30 anni del Festival del Cabaret e l’Anno del Sorriso” e il 26 dicembre il musical per famiglie “Pinocchio e la Magia del Natale” (compagnie Atto Terzo e Kumanta). Il 27 dicembre un altro grande omaggio: Valentino Aquilano in “Canta Dalla – Tributo a Lucio Dalla“.

Gennaio con Capodanno a teatro: il primo in scena il Concerto di gala con l’Orchestra Tebaide diretta dal Maestro Cosimo Maraglino e la regia di Raffaella Balestra. Il 3 gennaio, protagonista sul palco del Nuovo sarà un altro grande attore, Sergio Assisi con “Mi dimetto da uomo” con Giuseppe Cantore, il 5 gennaio torna la seguitissima “Corrida della Valle d’Itria“, alla sua seconda edizione” con Beppe Convertini e Arianna Tagliente, il 30 gennaio uno dei più importanti interpreti della tradizione napoletana, Andrea Sannino con “Semplicemente Andrè“.

Febbraio è il mese più ricco, tra musical e debutti nazionali. Il 6 e 7 il ritorno di Giuseppe Ninno Mandrake con “Citofonare Casa Imbarazzi“, il nuovo irresistibile show, il 14 febbraio grande evento per famiglie: “Winx Club The Magic is Back – Il Musical” con una regia d’eccezione, quella del Maestro Arturo Brachetti, il 20 febbraio un debutto attesissimo nei teatri italiani, quello dello showman Maccio Capatonda con il suo “Spettacolo teatrale“. il 26 febbraio l’irresistibile comicità di Gabriele Cirilli protagonista di “Vitality – Rione Tour 2026/2040” e il 27 febbraio il musical “Forza Venite Gente” – Edizione Speciale per celebrare l’anno francescano.

Marzo all’insegna del tributo e della stand-up comedy: il 6 “Daniele Si Nasce – Tributo a Renato Zero” con il campione di Tali e Quali 2026, Daniele Quartapelle. il 12 marzo un altro grande interprete del panorama attoriale italiano, Maurizio Lastrico con “Sul Lastrico“, teatro, stand-up e cabaret in un unico spettacolo. Il 19 marzo, torna l’atteso spettacolo di musica e solidarietà “Suoniamo insieme“. Il 21 marzo, torna il teatro in vernacolo con la compagnia “Abbiamo tornati“, protagonista di “Marjtm s’ha sunnet tatanun“.

Ad aprile, si comincia il 4 con uno degli eventi più attesi, quello che vedrà protagonista tra le coppie più divertenti e irriverenti della comicità italiana: Nuzzo e Di Biase con “Totalmente Incompatibili“, il 10 aprile il musical “Padre Pio – Actor Dei” con Attilio Fontana. Il 13 aprile altro appuntamento con la comicità doc, quella di Peppe Iodice con “Il Solito Napoletano” per la regia di Francesco Mastandrea.

Grandi nomi anche a maggio. Il 7, la musica d’autore di Giovanni Caccamo, tra gli interpreti più intensi della musica italiana, accompagnato dai grandi Maestri dell’Orchestra della Magna Grecia. Il 16 maggio, sarà un altro noto e amatissimo attore del panorama televisivo, teatrale e cinematografico, Luca Argentero, protagonista sul palco del Teatro Nuovo con “E’ questa la vita che sognavo da bambino?” per la regia dello stesso Edoardo Leo. Il 20 altro appuntamento con la grande musica: “Dettagli…senza fine“, un suggestivo omaggio a una delle coppie più importanti e amate della musica italiana: Ornella Vanoni e Gino Paoli con protagonisti Savio Vurchio, Stefania Tesoro (voci) e Aquilino De Luca (piano).

Una stagione che abbraccia tutti i pubblici, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti del teatro più classico a quelli della comicità pura, confermando il Teatro Nuovo come la casa dello spettacolo in Puglia.

“Quella che presentiamo non è solo una stagione, è un viaggio suggestivo verso i nostri 50 anni – evidenzia la Direttrice artistica, l’avv. Rosanna Pantone – Abbiamo voluto un cartellone, ancora pronto a riservarci altri grandi sorprese e grossi nomi, che tenesse insieme tradizione e novità, per accontentare tutti i gusti del nostro amato pubblico che non finirò mai di ringraziare per il calore e l’affetto che ci hanno trasmesso in questi tre anni dalla riapertura di un teatro storico pronto a celebrare i suoi primi 50 anni di vita. Così come ringrazio il mio inseparabile team e tutti gli sponsor che ci sostengono. Vi aspettiamo a teatro, con un obiettivo, quello di farvi sentire sempre più a casa…”

La stagione 2026/2027 si avvale del sostegno dei main sponsor Bcc Locorotondo, Gruppo Pulito, Electronic’s Time, Lerario e di una rete di oltre 25 partner del territorio.

Biglietti già disponibili sul circuito ufficiale TicketOne e al botteghino del Teatro Nuovo