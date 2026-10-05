Di seguito un comunicato diffuso da Meteo Giornale:

Molte regioni italiane attendono la pioggia, queste le analisi meteo e previsioni da parte dei meteorologi Antonio Iannella e Ivan Gaddari dello staff del MeteoGiornale.it .

Sfogliare i modelli matematici di previsione, di questi tempi, è disarmante: l’unica direzione percorribile resta quella dell’Anticiclone Africano. Le belle giornate fanno piacere, ci mancherebbe, ma quello che stiamo osservando non è normale. Un caldo così fuori stagione rischia di pesare sul resto dell’Autunno, e il tema andrà riproposto finché all’orizzonte non cambierà qualcosa.

Ogni giorno in più di Alta Pressione fa crescere il conto da pagare: i mari restano caldi, l’energia si accumula e aumenta il rischio di maltempo severo. Le piogge mancano da maggio e, quando arrivano, cadono in modo irregolare. Il cambiamento è atteso attorno al 10 Ottobre, ma l’atmosfera deve darsi una mossa, altrimenti l’Anticiclone potrebbe trascinarsi fino a metà mese.

Weekend ancora piacevole, primi cambiamenti da mercoledì 7

Il segnale di svolta, per fortuna, c’è. Secondo gli scenari a lunga gittata, Ottobre si confermerebbe dinamico e instabile su molte regioni. L’anticiclone si sposterebbe verso l’Europa occidentale, allungandosi fino alle latitudini sub-polari. Questa manovra favorirebbe discese di aria instabile e relativamente fresca da nord verso il Mediterraneo, dove potrebbero formarsi ripetute depressioni isolate.

Mercoledì 7 una moderata depressione porterebbe le prime piogge più estese su Sicilia e basso Tirreno, più deboli tra Calabria, Campania, sud della Basilicata e sud della Sardegna.

Dall’8 all’11 Ottobre piogge in intensificazione da nord a sud

Da giovedì 8 una saccatura atlantica, cioè un’ansa di bassa pressione, convergerebbe sull’Europa centrale e coinvolgerebbe direttamente il nostro Paese. Entro domenica 11 Ottobre quasi tutte le regioni vedrebbero precipitazioni diffuse. Le più intense cadrebbero tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulle aree tirreniche centrali e al Nord-Ovest Italia, quelle meno frequenti sul medio e basso Adriatico.

Dal 12 al 18 Ottobre il Mediterraneo resta l’area più ciclonica d’Europa

Nella settimana successiva arriverebbero nuovi impulsi da nord, intervallati da brevi recuperi di pressione. Sarebbero più esposti il Centro e il Sud Italia, specie sul versante adriatico, il medio-basso Tirreno e le Isole Maggiori, localmente anche il Nord-Est e l’Emilia-Romagna. Sul resto del Nord le piogge sarebbero più irregolari.

Terza decade e anomalie secondo ECMWF

Anche l’ultima parte del mese favorirebbe il Centro-Sud e l’Emilia-Romagna, con pause tra un fronte e l’altro. Secondo il modello matematico europeo ECMWF, a Ottobre le piogge potrebbero superare la norma fino al 50% tra basso Tirreno, Calabria, sud della Sicilia e sud della Sardegna. Tra alto Piemonte e alta Lombardia, invece, mancherebbe dal 40 al 70% delle piogge normali. Le temperature medie resterebbero nella norma nelle zone interne e in Sicilia, leggermente sopra lungo le coste, su alcune pianure del Nord e sulle Alpi occidentali.