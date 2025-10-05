rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, maltempo: allerta per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

5 Ottobre 2025
Screenshot 20250928 132442

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto con quantitativi cumulativo generalmente deboli. Venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca.
I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione