Di seguito il comunicato:

Lucana Film Commission sarà presente al Mia Market, uno dei più importanti mercati italiani dell’audiovisivo, soprattutto nella giornata del 7 ottobre con incontri dedicati per presentare le attività ed i progetti in corso. La manifestazione, che si svolge interamente fra il cinema Barberini e Palazzo Barberini ed Hotel Bernin, si terrà dal 6 al 10 ottobre.

La Lucana film Commission incontrerà produttori, broadcaster, registi ed operatori dell’audiovisivo italiano ed internazionale per attrarre in territorio lucano nuovi player del settore.

La Presidente di Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello ricorda che la Basilicata già da diversi mesi è piacevolmente popolata da importanti produzioni in corso o in preparazione.

La quinta stagione della fortunata serie Imma Tataranni sostituto procuratore, diversi episodi della serie The Saints di Martin Scorsese, come di The Chosen, la serie ormai divenuta un fenomeno mondiale, fino ad arrivare a Mel Gibson che ormai da mesi periodicamente arriva a Matera in scouting. E poi il “ritorno a casa” di Francis Ford Coppola, il grande regista di origini lucane (la sua famiglia è di Bernalda dove Coppola possiede un resort, Palazzo Margherita , dove abitualmente il regista ed i suoi gigli trascorrono periodi di vacanza).

Verrà infatti girato in buona parte in Basilicata (oltre che in Calabria), il nuovo film di Coppola. Glimpses of the Moon, tratto dall’omonimo romanzo di Edith Worthon, vedrà infatti molti scenari lucani nelle ambientazioni di inizio Novecento quando la storia del film si muove.

“La fortunata stagione che la Basilicata sta vivendo – afferma la Presidente Margherita Romaniello – è anche il frutto di un lavoro di strutturazione di offerte sul territorio di maestranze e di luoghi unici , di una rete che la Lucana Film Commission mette in campo per agevolare al massimo le produzioni che arrivano. Stiamo avviando nuovi corsi con le botteghe di Cinecittà lab, che per la prima volta è venuta in Basilicata, e dieci documentari vincitori di un importante bando che abbiamo lanciato a fine 2023, stanno per vedere la luce”.

Durante le giornate del MIA la LFC lancerà la proposta di aderire ad un primo Fam Trip destinato ad operatori dell’audiovisivo. Previsto entro la fine dell’anno toccherà in un lungo fine settimana località poco esplorate ma estremamente suggestive della Basilicata. Perché, richiamando il claim dello spot di LFC di cui Rocco Papaleo è protagonista , “Basilicata, il cinema vive qui”.