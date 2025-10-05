Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Venerdì mattina nel parcheggio della sede della Regione Puglia a Bari, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo autobus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia, tramite accordo quadro Consip per complessivi 45,8 milioni di euro, risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementare al PNRR (PNIC) a valere sul D.M. 315/2021. Gli autobus forniti da Iveco (58 autobus lunghi) e da Otokar (90 autobus medio-lunghi) sono stati assegnati a 33 Comuni e concessi in usufrutto alle imprese di TPL titolari di un vigente contratto di servizio, per sostituire altrettanti veicoli obsoleti e inquinanti, che sono stati demoliti, per i quali è intervenuto il divieto di circolazione (Euro 2 ed Euro3).

Alla consegna hanno partecipato il direttore del Dipartimento regionale Mobilità, Vito Antonio Antonacci, i dirigenti regionali della Sezione TPL e Intermodalità, Carmela Iadaresta, e del Servizio Contratti di Servizio e TPL, Giuseppe Merra, l’assessore alla Transizione Ecologica e Ambiente del Comune di Castellaneta, Francesco Rotolo, e una rappresentanza dei Comuni e delle società di trasporto assegnatari.

“Oggi abbiamo concluso un percorso iniziato lo scorso anno che ci ha permesso di dotare 33 Comuni di complessivi 148 mezzi nuovi e a basso impatto ambientale che interpretano pienamente il concetto di sostenibilità – ha dichiarato l’assessore Debora Ciliento -, che non è solo tutela dell’ambiente ma anche riduzione dei costi di gestione per le aziende rispetto ai bus più vecchi, riduzione dei consumi, viaggi più confortevoli e più sicuri garantiti all’utenza. Il rinnovo delle flotte del TPL su gomma ha portato su strada negli ultimi tre anni 870 mezzi Euro 6 sia per il servizio urbano che extraurbano per un investimento complessivo di 222.287.770 euro. E non abbiamo finito, perché con le risorse del Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile (PSNMS) 2019/2033, FSC 2021/2027 e PR Puglia 2021-2027 abbiamo già programmato ulteriori importanti investimenti per l’acquisto di nuovi mezzi, elettrici e a metano ma anche a idrogeno, in favore degli enti locali. L’obiettivo è garantire il diritto alla mobilità dei cittadini con mezzi sempre più sicuri e sostenibili.”

I 148 autobus infatti sono equipaggiati con attrezzature adeguate per l’accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta, includono dispositivi per la localizzazione, sistemi di videosorveglianza e security a bordo e ulteriori dotazioni come i sistemi di sanificazione dell’aria. Gli autobus Iveco dispongono anche di defibrillatori a bordo.

“Ringrazio gli uffici regionali per tutto il lavoro fatto e che continueranno a fare – ha concluso l’assessore Ciliento – e, per la proficua collaborazione, i numerosi soggetti pubblici e privati coinvolti. Abbiamo condiviso questo percorso e questo obiettivo con le società di trasporto, i Comuni e le ditte fornitrici dei mezzi, ottenendo un importante contributo da Ferrovie del Gargano, che ha ospitato i 90 Otokar nei suoi depositi in attesa delle consegne, e dalla Motorizzazione Civile di Bari/Foggia, che ha consentito l’immatricolazione di un numero elevato di veicoli in un lasso di tempo molto ristretto.”