Le ragazze iraniane, più generalmente in crescente Bindi iraniani, non ne possono più dello stato islamico, della polizia morale, della repressione. Vogliono libertà. Per questo, già centinaia di loro, anche minorenni, sono state uccise. In molte parti del mondo è crescente la solidarietà con gli iraniani che vogliono essere liberi. Anche in Puglia ci sono state, e sicuramente continueranno ad esserci, manifestazioni. Ad esempio, a Barletta ieri sera un sit-in.

Clamorosa decisione delle più importanti attrici francesi: con il sottofondo di Bella ciao in arabo si sono tagliate i capelli, simbolo della protesta delle ragazze iraniane che vogliono essere libere.