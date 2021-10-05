L’ufficializzazione del sindaco di Grottaglie rieletto è arrivata pochi minuti prima delle 5 del mattino successivo. Nardò dopo le cinque e mezza. Gallipoli alle sei meno dieci. Cerignola alle 13 ancora senza ufficialità dal sito del ministero dell’Interno, ventidue ore dopo la chiusura delle urne.

Fra i Comuni più grandi in cui si votava ce l’hanno fatta, tra gli altri, al primo turno i sindaci uscenti di Adelfia, Alberona, Candela, Fasano, Gallipoli, Grottaglie (centrosinistra più M5S ma non Pd) Nardò, Sannicandro di Bari, Triggiano, Vieste. Cinque ballottaggi fra cui quelli di Cerignola, Massafra e Noicattaro. In Puglia come nel resto d’Italia è andato bene il centrosinistra e il movimento Con si è messo in evidenza, di fatto è un successo per lo schieramento di Michele Emiliano. Numerose affermazioni civiche orientate a centrosinistra. Cellino San Marco: il nuovo sindaco è espressione dell’alleanza Forza Italia-M5S-Italia viva.

Dati ufficiali del ministero dell’Interno:



Città metropolitana di Bari

ADELFIA – Giuseppe Cosola (65,69-civ)

NOICATTARO – Raimondo Innamorato (36,77-M5S)/Sergio Ardito (32,76-civ)

RUVO DI PUGLIA – Pasquale Chieco (44,38-cs)/Luciano Lorusso (38,32-cd)

SANNICANDRO DI BARI – Giuseppe Giannone (63,57-civ)

TRIGGIANO – Antonio Donatelli (60,5-c+Con)

Provincia di Barletta Andria Trani

MINERVINO MURGE – Maria Laura Mancini (64,17-civ)

SPINAZZOLA – Michele Patruno (53,53-civ)

Provincia di Brindisi

CELLINO SAN MARCO – Marco Marra (40,59-civ)

CISTERNINO – Lorenzo Perrini (63,1-civ)

FASANO – Francesco Zaccaria (52,48-cs)

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Edmondo Moscatelli (28,29-civ)

Provincia di Foggia

ALBERONA – Leonardo De Matthaeis (99,12-civ)

ASCOLI SATRIANO – Vincenzo Sarcone (75,83-civ)

CANDELA – Nicola Gatta (71,28-civ)

CASALNUOVO MONTEROTARO – Pasquale Giuseppe Codianni (54,92-civ)

CELENZA VALFORTORE – Massimo Venditti (66,03-civ)

CERIGNOLA – Francesco Metta (civ-29,6)/Francesco Bonito (cs-23,58)

LESINA – Primiano Leonardo Di Mauro (64,51-civ)

PANNI – Amedeo De Cotiis (52,91-civ)

SAN MARCO IN LAMIS – Michele Merla (32,5-civ)

SAN NICANDRO GARGANICO – Matteo Vocale (52,5-cs)

SANT’AGATA DI PUGLIA – Pietro Bove (50,64-civ)

VIESTE – Giuseppe Nobiletti (98,74-civ)

ZAPPONETA – Vincenzo Riontino (91,36-civ)

Provincia di Lecce

ALESSANO – Osvaldo Stendardo (59,58-civ)

ALLISTE – Renato Rizzo (51,67-civ)

CANNOLE – Leandro Rubichi (100-unico candidato)

CAPRARICA DI LECCE – Paolo Greco (100-unico candidato)

CASTRIGNANO DEL CAPO – Francesco Petracca (46,92-civ)

CAVALLINO – Bruno Ciccarese Gorgoni (51,44-civ)

COLLEPASSO – Laura Manta (42,46.civ)

DISO – Salvatore Coluccia (70,58-civ)

GALLIPOLI – Stefano Minerva (67,19-cs)

LIZZANELLO – Costantino Giovannico (43,94-civ)

MELISSANO – Alessandro Conte 62,52-civ)

NARDÒ – Giuseppe Mellone (74,08-civ)

NOCIGLIA – Vincenzo Vadrucci (50,35-civ)

PATÙ – Gabriele Abaterusso (70,55-civ)

POGGIARDO – Antonio Ciriolo (67,69-civ)

SANARICA – Salvatore Sales (60,3-civ)

SPECCHIA – Anna Laura Remigi (50,28-civ)

TAURISANO – Luigi Guidano (53,94-civ)

TAVIANO – Giuseppe Tanisi (60,24-civ)

TREPUZZI – Giuseppe Maria Taurino (56,21-civ)

UGENTO – Salvatore Chiga (37,69-civ)

Provincia di Taranto

AVETRANA – Antonio Iazzi (50,7-civ)

FRAGAGNANO – Giuseppe Fischetti (74,71-civ)

GINOSA – Vito Parisi (34,34-M5S)/Patrizia Ratti (28,27-cd)

GROTTAGLIE – Ciro D’Alò (56,64-s+civ+M5S+Con)

MASSAFRA – Fabrizio Quarto (43,12-cs)/Domenico Santoro (25,24-cd)

MONTEPARANO – Maristella Carabotto (50,76-civ)

SAN GIORGIO IONICO – Cosimo Fabiano (72,4-cs)

STATTE – Francesco Andrioli (74,98-civ)

TORRICELLA – Francesco Turco (52,76-civ)