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Puglia, elezioni comunali: ballottaggi, oggi i dieci nuovi sindaci Si vota fino alle 15. Ieri affluenza del 37,97 per cento. Risultati in tempo reale su NoiNotizie

5 Ottobre 2020
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Si vota dalle 7 alle 15 oggi in 53 Comuni italiani fra cui dieci pugliesi. A seguire lo spoglio deple schede per determinare i risultati del turno di ballottaggio.

Di seguito l’affluenza nei Comuni della Puglia alle 23 di ieri, in chiusura della prima giornata di votazione:

Andria 33,83 (47,26)

Ceglie Messapica 34,02 (43,23)

Conversano 40,55 (51,14)

Corato 45,08 (49,4)

Latiano 48,24 (53,93)

Lucera 30,7 (44,1)

Manduria 41,27 (49,38)

Modugno 37,03 (51,71)

Palo del Colle 38,54 (49,7)

Tricase 41,2 (49,97)

PUGLIA 37,97 (48,55)

ITALIA 39,03 (49,48)

Legenda: fra parentesi la percentuale alla stessa ora nel primo turno


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