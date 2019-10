Di seguito un comunicato diffuso da fondazione Megamark:

C’è anche un progetto a Taranto tra i vincitori della ottava edizione del bando di concorso ‘Orizzonti Solidali’ – promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila, destinato al terzo settore pugliese e che quest’anno ha visto la partecipazione di 295 progetti.

L’associazione La Casa di Sofia di Taranto con il progetto ‘Per Aspera ad Astra’ realizzerà corsi di formazione sulla danza inclusiva e terapeutica al fine di creare una rete di operatori con competenze specifiche volte all’accoglienza della diversità e alla sperimentazione di attività e pratiche di terapia ricreativa per disabili.

Oltre al progetto che sarà realizzato a Taranto, la Fondazione Megamark ne ha finanziati quattro nella provincia di Bari, due nelle province della Bat, di Foggia e di Lecce e uno a Brindisi, per un totale di 12 iniziative che beneficeranno di oltre 260 mila euro.

«Altre 12 idee del terzo settore che escono dal cassetto e divengono realtà – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –. Quello del volontariato è un mondo in fermento che ha bisogno di un aiuto immenso per realizzare quanti più sogni possibile e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di ascoltarlo e supportarlo. La grande novità di quest’anno è che, tra questi 12 stupendi progetti, alla fine incoroneremo il più riuscito omaggiando l’associazione con un premio extra».

Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 febbraio al Teatro Team di Bari con il consueto spettacolo di beneficenza e la presentazione delle 12 associazioni, onlus e cooperative sociali pugliesi vincitrici di ‘Orizzonti Solidali 2019’.

L’elenco dei progetti vincitori è disponibile sul sito www.fondazionemegamark.it.

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.