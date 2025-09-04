Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di Protocollo tra Regione e Conferenza Episcopale Pugliese i merito al “Restauro e rifunzionalizzazione dei beni culturali materiali e immateriali di Enti Ecclesiastici”, di cui all’accordo per la Coesione 2021-2027 per la Puglia a valere su fondi POC con riferimento alla Linea Intervento Attività Culturali Area Tematica 06 Cultura.

Al centro dell’intesa, tra l’altro si riscontra la realizzazione di un accordo stabile tra le Parti per la definizione delle modalità più adeguate a garantire la conoscenza, recupero, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, onde favorirne il godimento da parte dei fedeli, dei visitatori, degli studiosi dei luoghi sacri, e promuovere la conoscenza delle diversità dei luoghi e delle comunità tipiche di ciascun territorio, anche per facilitarne la definizione di itinerari turistico-religiosi, interculturali e interreligiosi.

Inoltre si prescrive di agevolare la piena accessibilità al patrimonio culturale ecclesiastico per tutti, di prestare un ‘ attenzione particolare allo sviluppo del turismo sostenibile, competitivo e di qualità, di prevedere modalità di formazione e aggiornamento(culturale, tecnico, religioso) delle guide turistiche e degli operatori del turismo e della cultura.

Tra gli obiettivi programmatici figurano l’attivazione di sinergie organizzative e finanziarie volte ad accrescere la previsione di efficacia degli interventi di conoscenza e recupero e fruizione del patrimonio culturale e d ecclesiastico, e ad ottimizzare la programmazione delle risorse tramite idonei documenti di strategie inerenti i finanziamenti dell’Unione Europea, nazionali e regionali disponibili. Definire accordi programmatici specifici per l’utilizzo dei mezzi del Bilancio autonomo della Regione Puglia per l’accessibilità ai luoghi di culto e degli altri edifici appartenenti a istituzioni e enti ecclesiastici.

Verrà istituito il Tavolo regionale di lavoro formato da sei membri : tre in rappresentanza della Regione Puglia(direttore dipartimento turismo, dirigente sezione tutela e valorizzazione patrimoni culturali, dirigente dei Poli Biblio-Museali regionali) e tre in rappresentanza della Conferenza Episcopale Pugliese( il Vescovo delegato per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto, l’incaricato regionale per i beni culturali, l’incaricato regionale per sport turismo e tempo libero).

Il Tavolo ha durata quinquennale, a decorrere dalla sottoscrizione del Protocollo rinnovabile per un periodo di pari anni.