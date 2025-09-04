Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

Il Comune di Alberobello, in considerazione della perdurante condizione di emergenza idrica che interessa la Regione Puglia, come dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 10/03/2025, ha avviato una ricognizione volta a raccogliere manifestazioni di interesse per l’utilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo in agricoltura, relative all’annata agraria 2025.

L’iniziativa mira a favorire pratiche di economia circolare e gestione sostenibile delle risorse idriche, valorizzando l’impianto di depurazione comunale, che attualmente è in grado di erogare circa 1.700 metri cubi giornalieri di acque reflue di classe B, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/741.

«Il riutilizzo delle acque reflue rappresenta una concreta opportunità per affrontare l’emergenza idrica con spirito innovativo e responsabilità ambientale. Con questa iniziativa, il nostro Comune si pone al fianco degli agricoltori e promuove un modello di sviluppo sostenibile, in linea con le direttive europee e regionali», ha dichiarato il Sindaco Francesco De Carlo.

Le acque disponibili sono idonee all’irrigazione di:

colture alimentari da consumare crude, la cui parte commestibile cresce sopra il livello del terreno e non è a diretto contatto con l’acqua affinata;

e con l’acqua affinata; colture alimentari trasformate;

colture non alimentari, comprese quelle destinate alla nutrizione animale.

Al momento, non è presente alcuna infrastruttura irrigua pubblica attiva in uscita dall’impianto, pertanto, l’eventuale utilizzo della risorsa affinata sarà possibile esclusivamente a cura e a spese dei richiedenti, mediante impiego di mezzi e/o infrastrutture private.

L’avviso ha valore esplorativo e servirà anche a verificare il numero complessivo di operatori agricoli interessati, sia per l’anno in corso sia per le future annualità.

È possibile consultare la localizzazione dell’impianto e scaricare il modulo di domanda:

Sul sito istituzionale del Comune di Alberobello, alla sezione Albo Pretorio online ;

; Presso l’Ufficio Area V – Lavori Pubblici e Paesaggio.

Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente via PEC, all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

La scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2025, ore 12:00.

Il modello di domanda, gli allegati richiesti e il testo integrale dell’avviso sono disponibili sul sito istituzionale: www.comunealberobello.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area V – Lavori Pubblici e Paesaggio.