Di seguito il comunicato:

Il Comune di Conversano in vetrina alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Assieme ad altri borghi della bellissima Italia, Conversano è protagonista del cortometraggio dal titolo “La Bellezza dell’Italia Minuta”, opera ideata e diretta da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella con la collaborazione di Simone Massaccesi, prodotta da The Skill Group.

Il cortometraggio sarà presentato il 7 settembre alle ore 10.00 nel padiglione della Regione Veneto nell’ambito dell’80^ edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

L’anteprima, con la proiezione del trailer dell’opera, è avvenuta presso il Palazzo Municipale di Conversano in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto.

Presenti per il Comune di Conversano, il Sindaco Giuseppe Lovascio e l’Assessore alle politiche culturali e turistiche Katia Sportelli.

“Siamo molto fieri di questa collaborazione che ci permette, ancora una volta, di mettere in evidenzia il valore immenso del nostro patrimonio artistico e culturale – Evidenzia il primo cittadino di Conversano, Giuseppe Lovascio. “Le stradine del nostro centro storico, il Castello, la Cattedrale, i nostri tesori architettonici e paesaggistici potranno essere scoperti da un pubblico di altissimo profilo artistico e dai tantissimi media presenti durante la kermesse. Ringrazio quindi The Skill Group e tutti coloro che si sono adoperati per questo bellissimo progetto”.

“Questa Amministrazione continua a lavorare per la promozione del territorio, – prosegue l’Assessore Katia Sportelli – lo fa con gli eventi di prestigio, con le collaborazioni eccellenti e con progetti che portano Conversano a divenire protagonista di palcoscenici di grande rilievo, proprio come la Mostra del Cinema di Venezia. Ringraziamo quindi gli ideatori e i produttori di questo progetto cinematografico per aver scelto Conversano come set d’eccezione, per noi è un onore e una grandissima occasione di visibilità nazionale e internazionale che intendiamo cogliere con entusiasmo”.

Presente alla conferenza stampa anche Andrea Camaiora, amministratore del Gruppo di comunicazione strategica che produce il cortometraggio, che sottolinea: “Il filmato documenta l’attenzione crescente del Gruppo The Skill per la Puglia. Lavoriamo a fianco di aziende di eccellenza come Cobar e Timac Agro, apriremo prima di Natale a Bari, siamo da anni partner di Confindustria Bari Bat per reputation e crisis management e consideriamo sempre Conversano luogo del cuore”. Si tratta del quarto anno in cui The Skill Group presenta i suoi lavori nella città lagunare.

“LA BELLEZZA DELL’ITALIA MINUTA” – Il progetto

Il viaggio nella “Bellezza dell’Italia Minuta” inizia da Sarzana, il primo comune della Liguria che si incontra provenendo dalla Toscana, con il suo sorprendente centro storico, la sua campagna integra e le maestose fortezze che, da avanguardia delle tecniche difensive, sono oggi poli museali e culturali. “A Sarzana non esistono catene mainstream, vive di creatività con antiquari e restauratori che lavorano su strada”, racconta una artigiana.

La seconda tappa porta a Magliano, nel cuore della Maremma, paese dalle inconfondibili fattezze medioevali posto sulla cima di un colle coltivato a olivi e vigneti. Dal IX secolo in mano agli Aldobrandeschi, successivamente passò alla Repubblica Senese che la fortificò con una splendida cinta muraria. Magliano colpisce con la spettacolare vista sul promontorio dell’Argentario e il Parco dell’Uccellina.

Dalla Toscana alla Puglia, la terza tappa è Conversano, distillato di storia e bellezze naturali nelle Murge meridionali, provincia di Bari. Qui si trova il castello costruito dai Normanni – poi seguiti nelle dominazioni da Angioini, Svevi e Aragonesi – diventato dimora principesca trasformandosi poi oggi in polo museale. Qui grandi committenti cultori del bello, gli Acquaviva di Aragona costruirono una importante pinacoteca con opere di Finoglio e Ligabue.

Dalla Puglia all’Umbria, le telecamere raccontano il cantiere della ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia, distrutta dal terremoto del 2016. Un luogo simbolico di rinascita dove opera Cobar, azienda tra le migliori in Europa per il restauro di beni monumentali ad alto valore artistico. L’ottenuto recupero della facciata da parte di Cobar restituisce oggi speranza e dignità all’intera popolazione norcina, in attesa del completamento dei lavori.

Infine Tenuta Tolomei a Torreglia: un panorama mozzafiato sui colli Euganei con uno splendido parco opera del grande architetto padovano Giuseppe Jappelli, che progettò un giardino “all’inglese” dal gusto romantico. Dal 1850 la villa è di proprietà della famiglia Tolomei, discendente di quella Pia de’ Tolomei la cui dolorosa vicenda umana venne raccontata dall’Alighieri nel Purgatorio. La stessa famiglia da cui proveniva Antonio Tolomei, sindaco di Padova dal 1881 al 1885, artefice del salvataggio della Cappella degli Scrovegni, oggi patrimonio dell’umanità. Il gioiello architettonico ospita oggi coltivazione di uve e produzione di vini di pregio. Un itinerario sospeso, istantanea potente di un’Italia che non vuole riconquistare il diritto a essere raccontata.