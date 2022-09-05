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Oss: ricerca di 350 operatori sociosanitari, anche in Puglia Sereni orizzonti: lavoro in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte

5 Settembre 2022
noinotizie

Di seguito il comunicato:

Il gruppo Sereni Orizzonti – tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero – ha attivato le procedure di ricerca e selezione del personale da impiegare nelle strutture in fase di apertura o di ampliamento.

Al momento si cercano 350 operatori sociosanitari, che verranno inseriti nelle residenze in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in Piemonte e in Lombardia.

«Stiamo cercando molti operatori socio-sanitari per le nostre residenze nel Nord-Italia» – afferma Mario Modolo, direttore generale del gruppo Sereni Orizzonti – «Siamo una realtà in forte crescita, che ogni giorno dà lavoro a migliaia di persone e garantiamo un servizio in un settore fondamentale nel nostro Paese».

Dopo una prima fase di preselezione, in cui verrà verificato il corretto possesso del titolo, farà seguito un colloquio conoscitivo condotto da un Team di professionisti. La ricerca è estesa in tutta Italia: Sereni Orizzonti valuta anche profili provenienti da regioni del Centro Italia e Sud-Italia, offrendo un incentivo economico a coloro che sono disponibili al trasferimento.

Tutti i professionisti interessati possono inviare il loro curriculum vitae all’indirizzo ufficiale segreteria@sereniorizzonti.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 320.7108597 o 345.1682229.


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