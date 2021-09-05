rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Grottaglie e i voli suborbitali Virgin Galactic bloccati dall’autorità Usa Faa, indagine sulla deviazione della traiettoria l'11 luglio. Il prossimo esperimento con Aeronautica Militare-Cnr subirà verosimilmente un ritardo

5 Settembre 2021
Screenshot 20210905 031759

L’11 luglio, quando sulla terra l’Italia vinceva gli europei di calcio nella finale con l’Inghilterra, molte migliaia di metri più su l’inglese Richard Branson era il primo privato cittadino della storia a compiere un volo verso lo spazio.

Il proprietario della Virgin, in pochi minuti con il suo Virgin Galactic fece l’andata e ritorno passata alla storia. Nelle scorse ore è però arrivato un sostanziale stop dalla federale administration aviation, Faa. L’11 luglio il velivolo con a bordo Branson ed altre cinque persone deviò rispetto alla traiettoria prevista e questo deve essere oggetto di indagine. “Virgin Galactic potrebbe non riportare in volo il veicolo SpaceShipTwo fino a quando la Faa non approva il rapporto finale sull’indagine sull’incidente o determina che i problemi relativi all’incidente non influiscono sulla sicurezza pubblica” è la traduzione riportata dal Sole 24 ore della nota diffusa dall’autorità statunitense.

Virtute 11Cosa c’entra con l’Italia e con Grottaglie: è italiana Virtute-1, la prima spedizione europea suborbitale prevista a fine mese a bordo del veicolo Virgin Galactic, una spedizione presentata proprio di recente da Aeronautica militare e Cnr, volo previsto per i militari Walter Villadei ed Angelo Landolfi e l’ingegnere Pantaleone Carlucci (foto: fonte Aeronautica militare). Una ricerca sulla microgravità, con i dati da raccogliere durante il breve volo suborbitale per poi esaminarlo. Volo che a questo punto va considerato sospeso, in attesa che in America venga chiarito il caso della deviazione dell’orbita, ciò per cui Virgin Galactic si è immediatamente fatta parte diligente per collaborare con la Faa.

Virgin Galactic che ha la prospettiva di impegno diretto nella base suborbitale in programma a Grottaglie, con le attività sperimentali previste dal 2023 al fine di uno spazio porto per voli commerciali suborbitali. La novità portata quando in Italia, qualche giorno fa, era sera, è partita dall’America ma interessa, da vicinissimo, anche la Puglia.

(immagine home page: tratta da trasmissione volo suborbitale 11 luglio)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero

688812070 1305367445023914 4722324057163258775 n

Bari: stasera il corteo storico di San Nicola Festa patronale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione