Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Lo spettacolare Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci di Calatrava, la trentanovesima edizione di GEO-Festa del Vino, l’attesissimo Karaoke Night Festival e una lunga serie di eventi artistici, sportivi, musicali, enogastronomici e culturali: è stato ufficializzato il calendario dell’E-state a Orsara. Dal 31 luglio al 5 settembre, con tante manifestazioni differenti, ad andare in scena e mettersi in gioco sarà un intero paese con associazioni, divulgatori, artisti, talenti e realtà orsaresi impegnate nella promozione culturale, enogastronomica e artistica.

Si è iniziato venerdì 31 luglio, alle ore 21 in Largo San Michele: serata musicale con “Martino’s Music Family. Doppio appuntamento domenica 2 agosto: alle ore 20, in Corso Vittorio Emanuele, l’inaugurazione di “Costellazioni di Colore”, la personale di pittura di Donatella Loffredo; alle 21.30, invece, in Piazza Municipio in scena “Animale”, spettacolo teatrale di Sante di Lana.

ARTE, POESIA, MUSICA. Lunedì 3 agosto, alle ore 11, a Palazzo De Gregorio si è tenuta la Cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ad Andreas Lüthi, pittore e performer svizzero che, a Orsara di Puglia, ha finanziato e realizzato il MACAL, Museo di Arte Contemporanea che ha preso vita nell’edificio in cui, fino al 1996, aveva sede un carcere. Sempre lunedì 3 agosto, e ancora una volta a Palazzo De Gregorio, si è tenuto il convegno d’arte “Costellazioni di colore”. Stessa location anche per “La poesia si fa luce”, un viaggio poetico tra le opere di Michele Di Domenico, che si è svolto ieri, martedì 4 agosto dalle ore 18.30. Ieri sera inoltre, in Largo San Michele si è esibito Nino l’Angelo in concerto, tributo alla musica di Nino D’Angelo. Stasera, mercoledì 5 agosto, alle ore 21, Largo San Michele farà spazio alla Turbo Live Band. Domani, giovedì 6 agosto, alle ore 19, in Parco San Mauro si terrà l’ottava edizione del Wild Fest tra musica e ritmi elettronici. Nella stessa serata, alla Fontana dell’Angelo, ci sarà la Boomer Pop Band dalle ore 21.30.

LIBRI, DANZA, TEATRO E SAPORI. Venerdì 7, alle 18, il professor Rocco Dedda presenterà la sua opera più recente: “La matematica in tasca”; mentre alle ore 21, in Largo San Michele, il Centro Studi Danza Mescia metterà in scena “La bella addormentata, un sogno in piazza”. Sabato 8, dalle ore 21, in Largo San Domenico si terrà la quinta edizione della “Festa della Pannocchia”. Domenica 9 agosto, il Largo San Michele, spazio al teatro della Compagnia Arti e Mestieri dalle ore 21. Tantissimi eventi nei giorni a seguire con la consegna delle borse di studio, l’evento “Sapore d’estate” a cura dell’associazione musicale Santa Cecilia, gli ormai tradizionali appuntamenti con la “Verticale di vini”, il torneo di biliardino e l’Osservatorio Astronomico. Grande attesa il 12 agosto per il Karaoke Night Festival alle ore 21.30 alla Fontana dell’Angelo.

Musica, cinema sotto le stelle e giochi moderni e di un tempo saranno protagonisti il 13 agosto, mentre venerdì 14 saranno di scena la storia di Orsara, con una nuova pubblicazione, e l’Open Night e il Silent Disco con tanta musica per tutta la notte. Il 15 agosto, Festa del Sole dalle 11 al Brutto Anatroccolo e, dalle 21.30, concerto tributo ai Nomadi in Largo San Michele. Cinema sotto le stelle, yoga e ancora musica nelle serate a seguire. Il Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci Calatrava si terrà il 19 agosto, dalle 17.30, con partenza da Largo San Michele. Ballo liscio il 21 agosto, mentre sabato 22, l’Orchestra del Sud sarà protagonista di un omaggio alla Musica di Pino Daniele. Domenica 30 agosto la merenda nell’uliveta, sabato 5 settembre la 39esima edizione di GEO-La festa del vino più longeva della Puglia.