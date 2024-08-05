Di seguito il comunicato:



I viaggi e le vacanze rappresentano un’occasione per rilassarsi, esplorare nuovi luoghi e immergersi in culture e tradizioni diverse. Ma quali sono le destinazioni preferite dagli italiani? Un recente studio svela i luoghi più cercati dagli italiani per trascorrere le vacanze, rivelando tendenze interessanti e sorprendenti in Italia e all’estero.

Campania assente e Calabria sempre più in alto: le regioni preferite per le vacanze

Tra le regioni italiane è da segnalare la popolarità crescente di Basilicata e Umbria, precedute da destinazioni classiche come Toscana e Trentino Alto Adige.

In testa le due grandi isole e una regione marittima che ha guadagnato grande popolarità negli ultimi anni. Sorpende in questo caso l’assenza di Campania e Lazio. Interessante anche la distribuzione geografica che vede una netta divisione tra nord e sud del paese: al nord domina la Sardegna, mentre al sud si distingue l’interesse per la Puglia.

Mete estere: una sorpresa in testa, Spagna in sottotono

Tra le mete estere, Tunisia e Marocco aprono la top 10 seguiti da Portogallo e Turchia, mentre fa notizia la posizione bassa della Spagna.

In cima alle preferenze Croazia, Grecia e Albania, con quest’ultima che ha recentemente superato gli Stati Uniti grazie alla promozione delle sue bellezze naturali.

Le preferenze variano significativamente a seconda delle regioni italiane, con un forte interesse per l’Albania al sud e per la Grecia al nord; in calo l’Egitto. Questi dati offrono uno sguardo interessante sulle scelte di viaggio degli italiani, lasciando spazio per ulteriori approfondimenti nella ricerca completa.

Matera e Ortigia sul Podio, Firenze e Bologna intramontaibili

Lo studio prosegue con l’analisi delle città italiane più cercate e con una sopresa: l’assenza di Roma.

Sul podio le soprendenti Matera e Ortigia, in testa Napoli con un ampio margine di vantaggio (con il capoluogo campano che ‘vendica’ così l’assenza della regione nella prima classifica).

A livello regionale, Napoli prevale nella maggior parte delle regioni, su tutte Sardegna, Abruzzo e Liguria, mentre Firenze domina in Toscana e Valle d’Aosta.

Bologna e Firenze si confermano mete intramontabili mentre Siracusa, Mantova, Peschiera del Garda e Trieste occupano le ultime posizioni.

Quattro città spagnole in classifica, ma la vetta è portoghese

La ricerca si conclude con la classifica delle città estere, aperta da Berlino, Barcellona e Madrid a pari numero di ricerche, con New York che rappresenta l’unica città non europea in settima posizione.

Il primato spagnolo è confermato da Valencia e Siviglia (quinto e quarto posto), Lisbona emerge come la città più cercata con 900 ricerche, mentre le imperiali Vienna e Budapest occupano i gradini più bassi del podio.

Le preferenze regionali variano anche qui notevolmente: Valencia in Emilia-Romagna, Vienna in diverse regioni del centro-sud (ma la percentuale più alta è nel vicino Friuli) e Budapest in Sardegna, Puglia, Veneto e Trentino. Lisbona riscuote il maggior successo nelle Marche.

La metodologia dello studio

Questo studio è stato condotto utilizzando lo strumento Ahrefs per analizzare i volumi di ricerca relativi a specifiche query, al fine di identificare le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze. In particolare, sono stati esaminati i risultati delle ricerche “vacanze in” riguardanti regioni italiane e paesi esteri, così come le ricerche su “10 cose da vedere a…” per città italiane e straniere.

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