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6 Maggio 2026
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Napoli-Foggia: non riesce a scendere alla fermata, toglie le chiavi dal quadro del bus in autostrada a 80 all’ora Denunciato cinquantenne. Il conducente ha salvato settanta persone

5 Agosto 2023
polizia macchina sera

A bordo dell’autobus Air Campania settanta passeggeri, ieri sera. Partito da Napoli verso Foggia, compiuta la fermata di Mercogliano ha imboccato l’autostrada. Proprio in autostrada, stando a ricostruzioni, il cinquantenne extracomunitario si è accorto di avere perso la fermata di Mercogliano così ha provato a far fermare il mezzo. Al diniego dell’autista, stando a ricostruzioni dell’accaduto, il passeggero ha sfilato le chiavi dal quadro del pullman in marcia ad ottanta chilometri orari. Il conducente Alessandro Volpe, 35 anni (identità riportata nel resoconto Agi) ha praticamente salvato settanta persone.

Ha controllato il mezzo che perdeva potenza e senza luci, riuscendo a condurlo fino ad una vicina stazione di servizio. Poi ha allertato la polizia stradale al qualeeè stato consegnato il passeggero e che indaga sull’accaduto.

 

 

 

 

 

 


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