Di seguito un comunicato diffuso da Anas:

Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è

atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di

villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Nel pomeriggio e nelle prime

ore della serata di oggi è previsto bollino rosso così come nel pomeriggio e nella serata di domenica, quando

si concentrerà parte dei rientri.

Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l’ottimizzazione dei cantieri per

completarli, ove possibile, prima dell’esodo estivo, che si intensificherà ancora di più dall’ultima settimana

di luglio. L’obiettivo è dare agli utenti strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza.

Per consentire la fluidità del traffico Anas garantirà presìdi di personale sull’intera rete stradale e

autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili.

In Veneto, dopo il vertice in Prefettura, a seguito dell’elevato rischio di frane, permane la chiusura in via

precauzionale della statale 51 “Di Alemagna” al km 95,200 in località San Vito di Cadore (Belluno).

In Piemonte, dopo la cerimonia della scorsa settimana, si transita a senso unico alternato nel nuovo tunnel

di Tenda che ristabilisce una connessione più rapida tra la provincia di Cuneo, l’Imperiese e la Costa

Azzurra. Nei giorni feriali le aperture sono previste nelle seguenti fasce orarie: dalle 06:00 alle 09:00; dalle

12:30 alle 14:30; dalle 18:00 alle 21:00. Durante i week end il tunnel è aperto dalle 06.00 alle 21.00.

Il 16/17 luglio è previsto un nuovo tavolo con i francesi per l’estensione dal 18 luglio dell’orario 06:00-

21:00 per tutta l’estate.

In Sicilia, lungo l’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, entro la serata di oggi saranno rimossi i cantieri di

Casteldaccia sulla carreggiata in direzione Catania e quello di Bagheria. La A19 torna così libera dalle aree

di cantiere fra Bagheria e Casteldaccia in entrambe le direzioni. Una rimozione anticipata per agevolare gli

utenti per l’esodo estivo.

Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande

Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma – Fiumicino”, la SS 148 “Pontina” che insieme alla SS 7

“Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio e le statali 1 “Aurelia” e 2

“Cassia” verso l’area nord e nord-est della regione e la Toscana.

Nel resto dell’Italia gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di

villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in

direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l’arco alpino, e in uscita dai centri urbani.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del

Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena

Inferiore” in Calabria; la SS 131 “Carlo Felice” in Sardegna; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che

interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; la direttrice SS16

“Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36

del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle

D’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle

22.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di

esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano

il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

I consigli agli automobilisti

Anas invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, in preferenza al mattino o in

tarda serata, per evitare i momenti di maggiore congestione, e raccomanda di evitare le ore più calde, di

viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d’acqua.

Si ricorda che le corsie di emergenza sono destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle Forze

dell’Ordine. Anche in situazioni di traffico copioso è in ogni caso sempre interdetta e preclusa all’utenza la

possibilità di utilizzarle.

Anas ricorda, inoltre, le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta” e

per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.