Di Francesco Santoro:

«Lo ribadisco, il virus non si è indebolito: è una fake news. Ci sono meno casi e quei pochi casi sintomatici vengono identificati subito». Così il capo della task force regionale per il contrasto al Covid-19, Pier Luigi Lopalco, che intervistato da Open, il sito di informazione fondato dal direttore del Tg di La7 Enrico Mentana, ribadisce la pericolosità del Coronavirus. Negli asintomatici «oggettivamente riscontriamo cariche virali molto basse» e questo «dimostra che la quantità totale di virus in circolo è diminuita». Ma il noto epidemiologo parla anche dell’esistenza di tipologie differenti di contagio, ovvero «ci sono casi con scarsissima carica virale legati a strategie di screening» e altri «con una più forte intensità del virus che l’hanno portato in Italia dall’estero», scrive Open.

Sul funzionamento di Immuni, l’applicazione che segnala l’incontro accidentale con una persona positiva al Covid, il professor Lopalco ha le idee chiare: «Non sta funzionando perché siamo un popolo strano-si legge su Open-: è evidente che in Italia, quando si parla di prevenzione» non è sufficiente «affidarsi al senso civico dei cittadini. In Puglia, per il momento, abbiamo avuto solo due segnalazioni da Immuni. Ed erano pure relative a falsi positivi».