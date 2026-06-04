Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Venerdì 5 giugno alle 21.00, a Villa Pantaleo l’inaugurazione della sesta edizione della rassegna MAP Festival. In programma “Jazz radio”, protagonista Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, esploratore di suoni e linguaggi, che ha trasformato la passione per la musica in un’arte della comunicazione unica.

Un predestinato, con l’eccellenza della produzione e della divulgazione radiotelevisiva d’autore. Insieme con uno degli artisti più amati nel suo genere, impegnato anche alle percussioni, i musicisti Francesco Fratini (tromba), Lorenzo Simoni (sassofono contralto), Vittorio Solimene (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Valerio Vantaggio (batteria). Ingresso: 10euro. Biglietti online: Vivaticket.

Telesforo, oltre al concerto, sempre all’interno del MAP Festival, sabato 6 giugno alle 16.00 nel chiostro terrà un workshop dal titolo “Musica fuori spartito – Storie di jazz, radio e improvvisazione”. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.

La sesta edizione del MAP Festival, a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia e del Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Camapaner e del maestro Piero Romano, è finanziata con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Piiil Cultura a cura della Regione Puglia; del MIC – Ministero della Cultura, Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa, Five Motors. Particolare ringraziamento va rivolto a quanti hanno dato disponibilità delle sedi in cui il MAP ha luogo e il Museo archeologico MArTA, la Camera di Commercio, la Marina militare di Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto.

Gegè Telesforo, polistrumentista, cantante, compositore, conduttore e autore di programmi radiofonici e televisivi, appassionato e profondo conoscitore di musica, in particolare jazz e fusion, conosce e pratica lo scat, una forma di canto jazz che si basa sull’improvvisazione vocale. Collabora con giornali e riviste specializzate. Fra i numerosi duetti in carriera, Telesforo ha cantato anche con Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, Lucio Dalla, Giorgia e Tosca.

La cifra stilistica di Telesforo affonda le radici nella più pura tradizione del canto jazz perfezionata attraverso lo studio dei grandi maestri del genere. Considerato un vero discepolo di Jon Hendricks, Telesforo ha affinato una tecnica che guarda a icone come Ella Fitzgerald e Mel Tormé, interiorizzandone il linguaggio per poi evolverlo in una direzione strettamente personale. Noto al grande pubblico anche per aver preso parte a diverse trasmissioni televisive di Renzo Arbore, dal 2023 è testimonial ufficiale dei City Angels, un’associazione di volontariato fondata nel 1994 a Milano da Mario Furlan, che aiuta i senzatetto e prova a contrastare il crimine.

MAP Festival, il resto del programma

Sabato 6 giugno, quattro eventi si articolano nell’arco della giornata. Apertura alle 9.30 nel Roof Garden di Palazzo Troilo con Breakfast concert, con Daniela Spalletta, voce e composizioni, e Stefania Tallini, pianoforte e composizioni. Ingresso: 5euro. Alle 16.00, si diceva, Musica fuori spartito – Storie di jazz, radio e improvvisazione, workshop con Gegè Telesforo ospite del Chiostro del Museo MArTA. Ingresso: gratuito su prenotazione.

Alle 18.00, Oasi dei Battendieri, Quando la luce cala – Passeggiata filosofica al tramonto, con Andrea Bariselli. Un appassionante incontro tra neuroscienze e meraviglia, con un momento di journaling. Ingresso 10euro. Alle 21.00 al Relais Histò, le musiche di Mozart e Rossini, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto. Ingresso: 10euro. Possibile l’acquisto del ticket-aperitivo da consumare prima del concerto nella Corte dell’Ottagono (19.15/20.30): 20euro. Ingresso concerto, più aperitivo: 30euro.

Mercoledì 10 giugno alle 10.30 nella sede della Camera di commercio di Taranto, la presentazione di Jala – Quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, con Amara (voce) e Gloria Campaner (pianoforte). Ingresso gratuito.

Giovedì 11, alle 20.00, nella Masseria Battaglia a Lama: Tutta vita, docufilm di Valentina Cenni. A fine visione, la regista dialogherà con Stefano Bollani. Ingresso: 10euro.

Venerdì 12 giugno, doppio appuntamento. Alle 17.30 a Palazzo D’Aquino, Santi, navigatori, designer – Speech con la designer Chiara Alessi. Incontro realizzato in collaborazione con Ordine degli architetti di Taranto. Ingresso: gratuito su prenotazione. Alle 20.15, Arsenale militare marittimo (Bacino Brin): Mille in concerto. “Concerto in solo con orchestra” di MILLE (voce) con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Angelo Nigro. Ingresso: gratuito su prenotazione.

Da venerdì 5 a venerdì 12 giugno, le imperdibili Installazioni urbane, a cura del MAP Festival: Segnali stradali romantici, Lungomare, Piazzale Democrate, Ringhiera, Villa Peripato, Pineta Cimino; Big Map, Concattedrale Gran Madre di Dio; Map graffiti, Rotonda, Lungomare, Villa Peripato, Piazza maria Immacolata, via Cavour intorno al Museo; Girandole, piazza Marconi.

Biglietti online: Vivaticket; Prenotazione eventi gratuiti: eventbrite. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; info@mapfestival.it; orchestramagnagrecia.it; mapfestival.it