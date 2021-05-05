rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Puglia: 239315 positivi a test corona virus, incremento di 1171 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione. Variante indiana: i casi sono sedici

5 Maggio 2021
IMG 20200227 200332

Sale a sedici, di due focolai, il numero di casi di variante indiana del corona virus riscontrati in Salento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 12.351 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.171 casi positivi: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 12 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test.

186.819 sono i pazienti guariti.

46.486 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315 così suddivisi:

91.529 nella Provincia di Bari;

23.705 nella Provincia di Bat;

18.054 nella Provincia di Brindisi;

43.116 nella Provincia di Foggia;

24.140 nella Provincia di Lecce;

37.631 nella Provincia di Taranto;

771 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/qMTmh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione