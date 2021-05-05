Sale a sedici, di due focolai, il numero di casi di variante indiana del corona virus riscontrati in Salento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 12.351 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.171 casi positivi: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 12 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test.

186.819 sono i pazienti guariti.

46.486 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315 così suddivisi:

91.529 nella Provincia di Bari;

23.705 nella Provincia di Bat;

18.054 nella Provincia di Brindisi;

43.116 nella Provincia di Foggia;

24.140 nella Provincia di Lecce;

37.631 nella Provincia di Taranto;

771 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/qMTmh