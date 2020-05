Immunoterapia passiva con il plasma dei pazienti guariti. Anche nei reparti Covid di tutta la Puglia si svolgerà la sperimentazione. Lo ha comunicato stamani il policlinico di Bari. Il plasma è considerato una speranza per fronteggiare il corona virus, dati i confortanti risultati ottenuti in altre zone d’Italia in cui viene applicata. Specificamente, in Puglia si adotta grazie ad un accordo con l’azienda ospedaliera-Università di Padova.