Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:

In viaggio con 240 kg di carne chiusi nel bagagliaio e due tacchini stipati sotto al cruscotto. Tutto destinato ad un discount in Molise ed in pessime condizioni di conservazione.

È quanto scoperto dagli agenti del distaccamento della polizia stradale di San Severo, durante le attività di monitoraggio del traffico per l’emergenza Covid-19. Il fatto è successo lo scorso 28 aprile, quando intorno alle 15 è stata intercettata una Hiunday con targa bulgara, condotta da un uomo proveniente dalla provincia di Bari.

Durante la perquisizione del veicolo la sorpresa: all’interno del bagagliaio vi era un ingente quantitativo di carne bianca fresca – conigli, pollame e tacchini oltre a confezioni di ali di pollo, cosce di pollo, cotolette ed altro materiale – per un peso complessivo di circa 240 kg.

Ben occultati nella parte sottostante il cruscotto lato passeggero, inoltre, vi erano due grossi tacchini interi in cattivo stato di conservazione. Tutta la merce era destinata ad un discount del Molise.

Ai poliziotti, l’uomo ‘giustificava’ il trasferimento della merce con l’autovettura perché, a suo dire, il furgone con cella frigorifera era in avaria, era quindi costretto al trasbordo della merce.

Date le circostanze, gli agenti hanno chiesto l’intervento del medico dell’ufficio prevenzione Asl che, dopo una accurata ispezione del veicolo, ha disposto la distruzione della merce per le pessime condizioni igieniche e di conservazione (il veicolo non aveva le caratteristiche isotermiche previste per legge).