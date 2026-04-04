Di Nino Sangerardi:

Le Associazioni di categoria–Cna Matera, Confapi Matera, Confcommercio Matera, Consorzio Albergatori Matera, Associazione B&B Matera, Confindustria Basilicata, Confartigianato Imprese Matera e Fiavet Campania-Basilicata– in rappresentanza del comparto ricettivo e turistico della città, esprimono il proprio “fermo dissenso e prendono formalmente le distanze dalle recenti dichiarazioni del Sindaco riguardanti un presunto via libera all’innalzamento dell’imposta di soggiorno. Le scriventi avevano pensato di prendere in considerazione, eventualmente, tale possibilità solo a seguito dell’introduzione della tassa di ingresso e dopo almeno un anno di sperimentazione della stessa. In un frangente storico estremamente delicato, caratterizzato da una contrazione del turismo internazionale dovuta alla sistematica cancellazione di rotte aeree e dall’incremento dei costi energetici e dei carburanti, colpire il comparto turistico appare una scelta strategica fallace, ingiustificata e ingiustificabile. Aumentare la pressione fiscale sul turista significa ignorare le difficoltà di un settore che già fatica a causa di una stagionalità marcata. Si rammenta come la tassa di soggiorno abbia un’incidenza sul costo globale del soggiorno e non soltanto sul prezzo di vendita della singola camera”.

Inoltre, si evidenzia come tale misura sia in totale controtendenza con l’obiettivo, più volte condiviso con l’Amministrazione comunale, di allungare la durata media del soggiorno. Un ulteriore aggravio economico spingerebbe inevitabilmente Matera verso un modello di turismo giornaliero trasformando la città in una meta per gite rapide e ridimensionando il ruolo delle strutture ricettive. Anziché sviluppare un percorso di crescita qualitativa, ci si trova dinanzi allo spettro di una preoccupante regressione.

Tra le richieste prospettate dagli operatori turistici materani ci sono :

Trasparenza e Condivisione , ovvero la visione anticipata della bozza del Bando Eventi e la concertazione anzitempo dei criteri di assegnazione delle risorse

Rimodulazione Risorse: Un potenziamento degli investimenti per le luminarie natalizie nei Rioni Sassi, operando una riduzione delle spese previste per la notte di Capodanno, in forza di un incremento di quelle previste per le luminarie

Lo stanziamento di fondi specifici per la Promozione della Festa della Bruna su scala nazionale e internazionale

Decoro e Servizi: Un impegno concreto sulla gestione dei bagni pubblici, sulla pulizia dei cestini e sull’istituzione di corse gratuite per le navette nei Rioni Sassi

Gestione Logistica: immediata eliminazione del parcheggio di Lanera come zona camper, in quanto area priva di requisiti e infrastrutture idonee

Attivazione Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento della imposta di soggiorno tramite F24: si ripropone con forza la richiesta, atteso che la mancata attivazione della predetta convenzione impedisce alle imprese del settore turistico-ricettivo, beneficiarie di agevolazioni sotto la forma del credito di imposta, oggi sempre più diffuse, di poter utilizzare i propri crediti fiscali per compensare il pagamento dell’imposta di soggiorno e avere così effetti positivi sul cashflow aziendale.

“Si coglie l’occasione–concludono i referenti delle Associazioni– per esprimere, infine, rammarico per la gestione comunicativa dell’inaugurazione di Matera 2026.Lo spettacolo di droni e le cerimonie inaugurali, nonostante il valore intrinseco, non hanno beneficiato di una copertura mediatica nazionale adeguata, perdendo l’occasione di fungere da reale veicolo di promozione per la città.

Si resta in attesa di aggiornamenti sulle evoluzioni in merito all’elaborazione del Piano Strategico del Turismo”.