Stando a quanto comunica il sindacato Usb “sfiorata tragedia in CCO, prima una deflagrazione poi un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea. È accaduto questa mattina, intorno alle 7.30.” Franco Rizzo, responsabile territoriale dell’Unione sindacale di base che parla di “tragedia sfiorata”, ciò è “conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata” attribuendo responsabilità specifiche alla gestione attuale del siderurgico di Taranto.

“Non se ne può più, Il governo deve intervenire immediatamente” afferma tra l’altro l’esponente del sindacato.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Arcelor Mittal Italia:



Arcelor Mittal Italia comunica che nessuna interruzione del ciclo produttivo, nè danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi.

Gli addetti e il sistema hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell’Acciaieria 2.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“L’incendio avvenuto stamattina nella Acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, l’ultimo in ordine di tempo fortunatamente senza feriti, testimonia l’urgenza e la non più differibilità degli interventi di messa in sicurezza della fabbrica, per chi ci lavora e chi abita nelle immediate vicinanze.

La Regione Puglia manifesta vicinanza ai lavoratori ed alla comunità tarantina ed è pronta come sempre a svolgere il suo ruolo di tutore della salute, della sicurezza, dell’ambiente e del lavoro di Taranto a dispetto di ogni pretesa strabica strategicità.

Il Governo del Paese deve tirarci fuori dal limbo giuridico e di fatto in cui siamo finiti da mesi, la posizione del territorio è chiara e compatta.

ArcelorMittal dia risposte concrete sulla sicurezza degli impianti e la tutela dell’integrità di chi ci lavora e non perda tempo a osservare le bacheche dei social network per limitare e reprimere la libertà dei lavoratori che segnalano questa situazione”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.