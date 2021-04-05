Di Francesco Santoro:



Il dipartimento Salute della Regione Puglia ha chiesto alle aziende sanitarie locali e agli ordini professionali di fornire entro domani gli elenchi degli operatori allo scopo di effettuare un controllo e riuscire, in buona sostanza, a individuare chi si è rifiutato volontariamente di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Ottemperando alle disposizioni previste dal decreto approvato dal governo Draghi (in vigore dal 7 aprile), che ha introdotto l’obbligo vaccinale per medici, infermieri, farmacisti e operatori sociosanitari e socioassistenziali.

La norma stabilisce che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati», si legge nel decreto. Al contrario la somministrazione delle dosi di siero contro il Coronavirus non è vincolante o può essere rinviata «solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».