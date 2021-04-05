Di Francesco Santoro:
Il dipartimento Salute della Regione Puglia ha chiesto alle aziende sanitarie locali e agli ordini professionali di fornire entro domani gli elenchi degli operatori allo scopo di effettuare un controllo e riuscire, in buona sostanza, a individuare chi si è rifiutato volontariamente di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Ottemperando alle disposizioni previste dal decreto approvato dal governo Draghi (in vigore dal 7 aprile), che ha introdotto l’obbligo vaccinale per medici, infermieri, farmacisti e operatori sociosanitari e socioassistenziali.