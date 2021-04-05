rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Puglia: vaccini anche a Pasquetta, per caregiver e familiari di under 16 con gravi disabilità Foto: situazione a Martina Franca

5 Aprile 2021
Screenshot 20210405 104733

Nella foto risalente alle dieci circa, la situazione all’esterno del centro servizi di Martina Franca. Decine di persone attendono il loro turno per la vaccinazione.  Si tratta di caregiver e familiari di minori di 16 anni con gravi disabilità. In tutta la Puglia questo tipo di somministrazione è in corso da ieri. Senza prenotazione, con ingresso secondo il momento di arrivo. Ciò che provoca anche le file da tenere d’occhio in termini di distanze fra le persone. Le quali certo non si trovano lì per fare assembramenti da diporto.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

FOTO BENZINA(1)

Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione