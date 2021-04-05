Nella foto risalente alle dieci circa, la situazione all’esterno del centro servizi di Martina Franca. Decine di persone attendono il loro turno per la vaccinazione. Si tratta di caregiver e familiari di minori di 16 anni con gravi disabilità. In tutta la Puglia questo tipo di somministrazione è in corso da ieri. Senza prenotazione, con ingresso secondo il momento di arrivo. Ciò che provoca anche le file da tenere d’occhio in termini di distanze fra le persone. Le quali certo non si trovano lì per fare assembramenti da diporto.
6 Maggio 2026Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti