Di seguito un comunicato diffuso da Verisure:

Nel 2024 in Puglia sono stati registrati 6.348 furti in abitazione, mostrando una situazione sostanzialmente stabile con solo un leggero incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Il numero di episodi, pari a 16,4 ogni 10.000 abitanti, si attesta ben al di sotto della media italiana di 26,4, collocando la regione al 15° posto a livello nazionale.

Per quanto riguarda le rapine in abitazione, ovvero intrusioni che implicano l’uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Puglia si contano 106 episodi, pari a 2,7 ogni 100.000 abitanti: per incidenza la regione si colloca all’11° posto nella graduatoria nazionale.

È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’Evoluzione del Fenomeno

Guardando al medio periodo, tra il 2019 e il 2024 l’andamento dei furti in abitazione in Puglia risulta in calo, con una riduzione del -23,2%.

Dopo il leggero aumento del 2024, nel primo semestre 2025 si registra un’inversione di tendenza: tra gennaio e giugno i furti denunciati sono 2.788, in diminuzione del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 2.996.

Le province: Bari in calo, Lecce in controtendenza

Nel primo semestre 2025, in provincia di Bari i furti in abitazione sono stati 698, in riduzione del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 848.

In provincia di Lecce, invece, i furti arrivano a 854, in aumento del 3,3% rispetto al primo semestre 2024, quando erano 827.

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025: Puglia al 13° posto

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica, elaborato dall’Osservatorio Censis–Verisure, è un indicatore sintetico che offre una lettura combinata di sicurezza reale e percepita, integrando aspetti legati al contesto territoriale, al rischio di eventi critici dentro casa e ad alcuni elementi strutturali dell’abitare.

Nel 2025, l’indice Censis-Verisure ha misurato il grado di sicurezza, reale e percepita, delle diverse regioni italiane rispetto agli eventi pericolosi che possono accadere all’interno delle mura domestiche e la Puglia si è posizionata al 13° posto, confermando la stessa posizione del 2024.

L’indice si articola in tre dimensioni:

Indicatore di sicurezza della zona di residenza – 14° posto: misura la percezione della sicurezza del contesto abitativo e il rischio di subire un reato.

– 14° posto: misura la percezione della sicurezza del contesto abitativo e il rischio di subire un reato. Indicatore di sicurezza personale domestica – 3° posto: rileva la possibilità di essere vittima di un reato o di eventi pericolosi all’interno dell’abitazione.

– 3° posto: rileva la possibilità di essere vittima di un reato o di eventi pericolosi all’interno dell’abitazione. Indicatore di sicurezza delle infrastrutture – 17° posto: misura le caratteristiche delle infrastrutture fisiche e informatiche dell’abitazione in cui si vive.

Come evidenziato dal 4° Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, intitolato «La sicurezza al servizio degli italiani», realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, l’abitazione non è più soltanto uno spazio privato, ma il fulcro di un ecosistema in cui si intrecciano intimità, riposo, relazioni e attività professionali e digitali, sempre più connesse con l’esterno. In una società complessa, caratterizzata da crescenti solitudini e da timori diffusi legati a fenomeni globali, la sicurezza domestica si conferma una componente essenziale del benessere individuale e della qualità della vita. Non a caso, il 90,8% degli italiani considera la sicurezza in casa un elemento sempre più importante nella propria vita, l’84,9% ritiene che la presenza di dispositivi di protezione contribuisca ad aumentare la serenità quotidiana e il 64,1% pensa che nei prossimi anni investirà più risorse per proteggere la propria casa.