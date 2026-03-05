Di Nino Sangerardi:
La Giunta comunale ha ratificato il rinnovo dell’intesa con l’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata inerente l’attuazione del Programma Nati per Leggere 2026-2028.
Iniziativa riguardo la promozione della lettura in famiglie con bambini da 0-6 anni, che dal 1999 sostiene “l’importanza della lettura in famiglia in età precoce come buona pratica per lo sviluppo psicofisico, relazione e cognitivo del bambino.
Progetto incoraggiato dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari attraverso diverse Associazioni : Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Bibliotecari e Centro per la Salute del Bambino Onlus.
In Basilicata il Programma attivo dal 2002 con un Piano regionale che per cinque anni stato molto diffuso e in cui Matera ha sempre rappresentato un polo di eccellenza.
Nel 2005, nell’ambito del Programma, fu inaugurata la Biblioteca di Pinocchio negli spazi della Biblioteca Tommaso Stigliani della Città dei Sassi, “ iniziativa relativamente alla quale si sono successivamente registrate criticità con conseguente “crisi operativa” della promozione delle mansioni di lettura per i bambini previste”.
L’attività prevede le seguenti azioni : il dono di un libro ai nuovi nati residenti in Matera con una lettera di benvenuto firmata dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura ; la previsione di un fondo da destinare all’acquisto di materiali necessari alla realizzazione delle opere del “Programma Nati pe Leggere”.
Sindaco e assessori hanno impegnato, per la durata del protocollo, un finanziamento di 2.000,00 euro annui.