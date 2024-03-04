Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Venerdì 8 MARZO 2024, dalle ore 15,30 in Piazza Vittorio Emanuele a SCORRANO (LE), in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE, si svolgeranno:
FLASH MOB “FACCIAMO TANTO RUMORE” – PERFORMANCE ART – KICKOFF MEETING SULLA CORPOREITÀ.
Con il patrocinio del COMUNE DI SCORRANO, della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ della Provincia di Lecce e della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ del Comune di Scorrano, l’evento ha l’obiettivo promuovere la consapevolezza nei giovani, in un contesto pubblico e frequentato dalla comunità, dell’importanza del rispetto delle differenze di genere, evidenziando le sfide e le disuguaglianze che le donne affrontano nella società, incoraggiandoli a partecipare attivamente al rispetto di tutte le differenze, a prendere posizione contro la discriminazione e violenza di genere, ad agire come agenti di cambiamento nella propria comunità così sostenendo l’uguaglianza di opportunità e superando anacronistici stereotipi verso una società equa ed inclusiva. Numerose le adesioni:
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Associazioni formative e sociali
AGENZIA FORMATIVA D.ANTHEA
APICC
ASTREA
GALATTICA Rete Giovani Puglia
GIOIOSAMENTE INSIEME
MEDITATESI
PEGASO Nodo Giovani SCORRANO
Associazioni culturali e dello spettacolo
ACCADEMIA DELLA MINERVA
ALBA BLU
COMITATO FESTA SANTA DOMENICA
PICCOLO TEATRO SCORRANESE
TEATRO E MUSICA SCORRANO
Associazioni di promozione
PRO LOCO SCORRANO
PROMUOVI SCORRANO
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Associazioni sportive e Club
ASD CIRCOLO TENNIS SCORRANO
ASD DIRTRACE
ASD FOOTCLUB SCORRANO
ASD NEW VITTORIA DANCE SCORRANO
ASD TIRO A VOLO SCORRANO
ASD JUDO BUTSUKARI SCORRANO
JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB SCORRANO
INTER CLUB M.MORATTI 96 SCORRANO
MSSCORRANO MOTOR SPORT
Associazioni di volontariato e assistenza
AMES PROTEZIONE CIVILE SCORRANO
AZIONE CATTOLICA ITALIANA SCORRANO
ANGELS SALENTO
FRATRES SCORRANO
LILT LECCE del. SCORRANO
L’iniziativa è coordinata dall’agenzia formativa D.ANTHEA nell’ambito delle attività sportive e socio-educative – rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio – del progetto «UN FUTURO DA PRENDERE A VOLO!» unico finanziato in provincia di Lecce dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute, patrocinato dal COMUNE DI SCORRANO con capofila referente l’ASD TIRO A VOLO, e le ASD FOOTBALL CLUB, ASD JUDO BUTSUKARI, ASD NEW VITTORIA DANCE tutte operative a Scorrano.
Abstract Progetto
Le attività sportive gratuite del progetto “Spazi Civici di Comunità, cd. Play District” programmate e avviate sin da luglio 2023 per un intero biennio e completamente gratuite per i giovani destinatari, sono:
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n° 8 corsi Tiro a volo
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n° 4 corsi Danza sportiva
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n° 2 corsi Football
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n° 2 corsi Judo/Difesa personale femminile
Mentre, le attività extra-sportive e sociali:
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LO SPORTELLO DI LUCY Counseling Orientamento Supporto psicologico (durata biennale)
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SKILLS FOR LIFE formazione life & soft skills, n° 4 corsi
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Z.T.L. ZONA A TRISTEZZA LIMITATA, n°4 atelier con attività laboratoriali :
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L’ESSENZIALE è INVISIBILE AGLI OCCHI Atelier di arte grafica, pittorica e fotografica
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TRA UN BIT E UN BYTE Atelier di sviluppo delle digital skills
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UNO,NESSUNO, CENTOMILA Atelier di arte musicale e teatrale
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DO NO SIGNIFICANT HARM Atelier di sostenibilità ambientale
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KICKOFF MEETING, n°5 incontri sulla corporeità; sul benEssere; sulle pari opportunità; sull’educazione alimentare; sulla tutela dell’ambiente
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Iniziative di sensibilità ambientale e azioni di promozione delle attività con strumenti innovativi per la comunicazione verso i giovani, anche mediante i social network, eventi, manifestazioni, performance art.