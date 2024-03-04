Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 8 MARZO 2024, dalle ore 15,30 in Piazza Vittorio Emanuele a SCORRANO (LE), in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE, si svolgeranno:

FLASH MOB “FACCIAMO TANTO RUMORE” – PERFORMANCE ART – KICKOFF MEETING SULLA CORPOREITÀ.

Con il patrocinio del COMUNE DI SCORRANO, della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ della Provincia di Lecce e della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ del Comune di Scorrano, l’evento ha l’obiettivo promuovere la consapevolezza nei giovani, in un contesto pubblico e frequentato dalla comunità, dell’importanza del rispetto delle differenze di genere, evidenziando le sfide e le disuguaglianze che le donne affrontano nella società, incoraggiandoli a partecipare attivamente al rispetto di tutte le differenze, a prendere posizione contro la discriminazione e violenza di genere, ad agire come agenti di cambiamento nella propria comunità così sostenendo l’uguaglianza di opportunità e superando anacronistici stereotipi verso una società equa ed inclusiva. Numerose le adesioni:

Associazioni formative e sociali AGENZIA FORMATIVA D.ANTHEA APICC ASTREA GALATTICA Rete Giovani Puglia GIOIOSAMENTE INSIEME MEDITATESI PEGASO Nodo Giovani SCORRANO Associazioni culturali e dello spettacolo ACCADEMIA DELLA MINERVA ALBA BLU COMITATO FESTA SANTA DOMENICA PICCOLO TEATRO SCORRANESE TEATRO E MUSICA SCORRANO Associazioni di promozione PRO LOCO SCORRANO PROMUOVI SCORRANO Associazioni sportive e Club ASD CIRCOLO TENNIS SCORRANO ASD DIRTRACE ASD FOOTCLUB SCORRANO ASD NEW VITTORIA DANCE SCORRANO ASD TIRO A VOLO SCORRANO ASD JUDO BUTSUKARI SCORRANO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB SCORRANO INTER CLUB M.MORATTI 96 SCORRANO MSSCORRANO MOTOR SPORT Associazioni di volontariato e assistenza AMES PROTEZIONE CIVILE SCORRANO AZIONE CATTOLICA ITALIANA SCORRANO ANGELS SALENTO FRATRES SCORRANO LILT LECCE del. SCORRANO

L’iniziativa è coordinata dall’agenzia formativa D.ANTHEA nell’ambito delle attività sportive e socio-educative – rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio – del progetto «UN FUTURO DA PRENDERE A VOLO!» unico finanziato in provincia di Lecce dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute, patrocinato dal COMUNE DI SCORRANO con capofila referente l’ASD TIRO A VOLO, e le ASD FOOTBALL CLUB, ASD JUDO BUTSUKARI, ASD NEW VITTORIA DANCE tutte operative a Scorrano.

Abstract Progetto

Le attività sportive gratuite del progetto “Spazi Civici di Comunità, cd. Play District” programmate e avviate sin da luglio 2023 per un intero biennio e completamente gratuite per i giovani destinatari, sono:

n° 8 corsi Tiro a volo

n° 4 corsi Danza sportiva

n° 2 corsi Football

n° 2 corsi Judo/Difesa personale femminile

Mentre, le attività extra-sportive e sociali: