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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Scorrano: l’8 marzo flash mob “Facciamo tanto rumore” per i diritti delle donne Giornata internazionale

5 Marzo 2024

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 8 MARZO 2024, dalle ore 15,30 in Piazza Vittorio Emanuele a SCORRANO (LE), in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE, si svolgeranno:

FLASH MOB “FACCIAMO TANTO RUMORE” – PERFORMANCE ART – KICKOFF MEETING SULLA CORPOREITÀ.

Con il patrocinio del COMUNE DI SCORRANO, della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ della Provincia di Lecce e della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ del Comune di Scorrano, l’evento ha l’obiettivo promuovere la consapevolezza nei giovani, in un contesto pubblico e frequentato dalla comunità, dell’importanza del rispetto delle differenze di genere, evidenziando le sfide e le disuguaglianze che le donne affrontano nella società, incoraggiandoli a partecipare attivamente al rispetto di tutte le differenze, a prendere posizione contro la discriminazione e violenza di genere, ad agire come agenti di cambiamento nella propria comunità così sostenendo l’uguaglianza di opportunità e superando anacronistici stereotipi verso una società equa ed inclusiva. Numerose le adesioni:

Associazioni formative e sociali 

AGENZIA FORMATIVA D.ANTHEA

APICC

ASTREA

GALATTICA Rete Giovani Puglia

GIOIOSAMENTE INSIEME

MEDITATESI

PEGASO Nodo Giovani SCORRANO

Associazioni culturali e dello spettacolo

ACCADEMIA DELLA MINERVA

ALBA BLU

COMITATO FESTA SANTA DOMENICA

PICCOLO TEATRO SCORRANESE

TEATRO E MUSICA SCORRANO

Associazioni di promozione 

PRO LOCO SCORRANO

PROMUOVI SCORRANO

Associazioni sportive e Club

ASD CIRCOLO TENNIS SCORRANO

ASD DIRTRACE

ASD FOOTCLUB SCORRANO

ASD NEW VITTORIA DANCE SCORRANO

ASD TIRO A VOLO SCORRANO

ASD JUDO BUTSUKARI SCORRANO

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB SCORRANO

INTER CLUB M.MORATTI 96 SCORRANO

MSSCORRANO MOTOR SPORT

Associazioni di volontariato e assistenza

AMES PROTEZIONE CIVILE SCORRANO

AZIONE CATTOLICA ITALIANA SCORRANO

ANGELS SALENTO

FRATRES SCORRANO

LILT LECCE del. SCORRANO

L’iniziativa è coordinata dall’agenzia formativa D.ANTHEA nell’ambito delle attività sportive e socio-educative – rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio – del progetto «UN FUTURO DA PRENDERE A VOLO!» unico finanziato in provincia di Lecce dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute,  patrocinato dal COMUNE DI SCORRANO con capofila referente l’ASD TIRO A VOLO, e le ASD FOOTBALL CLUB, ASD JUDO BUTSUKARI, ASD NEW VITTORIA DANCE tutte operative a Scorrano.

Abstract Progetto

Le attività sportive gratuite del progetto “Spazi Civici di Comunità, cd. Play District” programmate e avviate sin da luglio 2023 per un intero biennio e completamente gratuite per i giovani destinatari, sono:

  • n° 8 corsi Tiro a volo

  • n° 4 corsi Danza sportiva

  • n° 2 corsi Football

  • n° 2 corsi Judo/Difesa personale femminile

Mentre, le attività extra-sportive e sociali:

  • LO SPORTELLO DI LUCY Counseling Orientamento Supporto psicologico (durata biennale)

  • SKILLS FOR LIFE formazione life & soft skills, n° 4 corsi

  • Z.T.L. ZONA A TRISTEZZA LIMITATA, n°4 atelier con attività laboratoriali :

  • L’ESSENZIALE è INVISIBILE AGLI OCCHI Atelier di arte grafica, pittorica e fotografica

  • TRA UN BIT E UN BYTE Atelier di sviluppo delle digital skills

  • UNO,NESSUNO, CENTOMILA Atelier di arte musicale e teatrale

  • DO NO SIGNIFICANT HARM Atelier di sostenibilità ambientale

  • KICKOFF MEETING, n°5  incontri sulla corporeità; sul benEssere; sulle pari opportunità; sull’educazione alimentare; sulla tutela dell’ambiente

  • Iniziative di sensibilità ambientale e azioni di promozione delle attività con strumenti innovativi per la comunicazione verso i giovani, anche mediante i social network, eventi, manifestazioni, performance art.


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