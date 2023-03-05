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Quando il calcio a Cerignola diventò un film con Totò Gambe d'oro, 1958

5 Marzo 2023
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Rai movie ha trasmesso stamattina una delle tante repliche di “Gambe d’oro”, in uno dei tanti meritatissimi cicli dedicati a Totò. Un film che inorgoglisce la Puglia.

L’Audace Cerignola è una squadra di calcio che si sta ottimamente comportando nel campionato di calcio di serie C girone C. L’Audace Cerignola gioca in uno stadio entrato di diritto nella storia del cinema, perfino.

Nel 1958 a Cerignola fu girato il film “Gambe d’oro”, ambientato nel mondo del calcio. Una squadra di provincia che stupisce per i suoi risultati arriva perfino ad affrontare, in amichevole, la nazionale. Proprio in quello stadio.

Presidente del sodalizio pugliese, nel film, Totò. Un film di buoni sentimento ed ambizioni, di ragazzi che potrebbero fare i calciatori altrove ma che scelgono di rimanere in quella squadra per conquistare, tutti insieme, il successo. Eh si è proprio cambiato il mondo. A Cerignola che fu scelta in quel mondo di buoni sentimenti nessuno potrà mai togliere quell’orgoglio.

Chi scrive, agli inizi del percorso da radiocronista sportivo, lì, in quello studio, fece la radiocronaca di una partita. Con un’emozione particolare, per essere in un pezzettino di storia del cinema.

 

 

 

 

 

 

 


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