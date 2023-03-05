L’immagine si riferisce alla statua realizzata da Dario Tarantino inaugurata lo scorso agosto a Nardò. La statua di Lucio Battisti, che nacque il 5 marzo 1943. Oggi avrebbe compiuto ottanta anni, un giorno dopo l’altro Lucio, Dalla.

Il Salento ha dedicato la statua al cantante di Poggio Bustone perché, mezzo secolo fa, grazie all’amico Adriano Pappalardo, Lucio Battisti conobbe e si innamorò del Salento. Fu ospite, ad esempio, per cinque anni fino al 1973, della casa a Torre Squillace.

La statua di Lucio Battisti si trova sul lungomare Cristoforo Colombo di Nardò.