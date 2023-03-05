Il Tar ha dato ragione per la seconda volta alla tesi della trasferta possibile per i tifosi del Lecce. Oggi a San Siro i giallorossi salentini affrontano l’Inter (inizio ore 18) per il campionato di calcio di serie A.
Serie B: fra le partite in programma oggi Ascoli-Bari con inizio alle 15. Per la serie C girone C il posticipo Virtus Francavilla Fontana-Potenza (ore 14,30).
Serie D girone H: fra le gare odierne Afragolese-Brindisi, Barletta-Casarano, Città di Fasano-Francavilla in Sinni, Matera-Martina, Molfetta-Cavese, Nardò-Bitonto, Puteolana-Gravina in Puglia, Team Altamura-Nocerina.
Pallacanestro maschile serie A: alle 17,30 l’inizio di Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi.