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Inter-Lecce, Ascoli-Bari, Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi, Virtus Francavilla Fontana-Potenza, la serie D girone H Calcio e basket maschile serie A: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

5 Marzo 2023
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Il Tar ha dato ragione per la seconda volta alla tesi della trasferta possibile per i tifosi del Lecce. Oggi a San Siro i giallorossi salentini affrontano l’Inter (inizio ore 18) per il campionato di calcio di serie A.

Serie B: fra le partite in programma oggi Ascoli-Bari con inizio alle 15. Per la serie C girone C il posticipo Virtus Francavilla Fontana-Potenza (ore 14,30).

Serie D girone H: fra le gare odierne Afragolese-Brindisi, Barletta-Casarano, Città di Fasano-Francavilla in Sinni, Matera-Martina, Molfetta-Cavese, Nardò-Bitonto, Puteolana-Gravina in Puglia, Team Altamura-Nocerina.

Pallacanestro maschile serie A: alle 17,30 l’inizio di Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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